"Evlatsız olunur ama vatansız olunmaz" - Son Dakika

"Evlatsız olunur ama vatansız olunmaz"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in annesi Emine Güler, 15 Temmuz'un yıl dönümünü yaklaşırken kızının mezarını ziyaret etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in annesi Emine Güler, 15 Temmuz'un yıl dönümünü yaklaşırken kızının mezarını ziyaret etti. Güler, "Evlatsız olunur ama vatansız, milletsiz, bayraksız asla olunmaz" dedi.

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Güler ailesi, 15 Temmuz'da Gölbaşı Harekat Dair Başkanlığına yapılan hain saldırıda şehit düşen kızları Gülşah Güler'den geriye kalan hatıralarına gözü gibi bakıyor. Anne Emine Güler, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü öncesi kızının mezarını ziyaret etti. Anne Güler, Gülşahsız 4 yılı geride bıraktıklarını belirterek, "Benim en acı günüm. 15 Temmuz gelsin hiç istemiyorum. Kızımın sesini duymadan, iyi olduğunu bilmeden uyumadığım kızım yok artık. Gülşah ile biz en acı bedeli 15 Temmuz'da ödedik. Ama ülkemiz kurtuldu, bayrağımız, devletimiz kurtuldu. Bu bizim en iyi günümüzde oldu. Gülşah'ım bize çok güzel bir miras bıraktı, biz onunla gurur duyuyoruz. Gülşah'ım orada bizimle gurur duyacak, burada da biz onunla gurur duyuyoruz. Gülşah'ım çok güzel bir kızdı, kendi güzelliği de kabrine yansıdı. Ona çok güzel çiçekler ekiyorum. Bizim evimiz burası, bir evimizin de yolu burası" diye konuştu.

Şehit kızının çok vatansever, milliyetçi bir ruhu olduğunu anlatan anne Güler, "Gülşah'ım Diyarbakır Sur'da görev yaptı. Görev yaparken bir video çekmiş. Nene Hatunların sözünü söylemiş. 'Evlatsız olunur, vatansız olmaz' demiş. Bunu yeni izledim, beni çok gururlandırdı. Allah bir daha devletimize, memleketimize 15 Temmuzları yaşatmasın. Nene Hatunların da dediği gibi evlatsız olunur ama vatansız, milletsiz, bayraksız asla olunmaz" dedi.

(İHA)

Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 09:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Evlatsız olunur ama vatansız olunmaz' - Son Dakika
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