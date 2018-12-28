Son Dakika Haberleri: Evlendikten 19 Yıl Sonra Resmi Nikahları Kıyıldı

Evlendikten 19 Yıl Sonra Resmi Nikahları Kıyıldı

25 dakika önce

Suudi Arabistan'da çalışırken tanışan Endonezyalı Widayati (49) ile Akşehir'li Ali Kasım Çilek çiftinin resmi nikahını 19 yıl sonra Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya kıydı.

Evlendikten 19 Yıl Sonra Resmi Nikahları Kıyıldı, System.String[]
Suudi Arabistan'da çalışırken tanışan Endonezyalı Widayati (49) ile Akşehir'li Ali Kasım Çilek çiftinin resmi nikahını 19 yıl sonra Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya kıydı.

Türkiye'ye gelerek Akşehir Altuntaş Mahallesi'nde yaşayan Çilek çiftinin beyin küçülmesi hastalığı nedeniyle hareket etme yürüme kabiliyetini kaybeden Ali Kasım Çilek ile eşi Widayati ilgileniyor.

Resmi nikahı olmayan çiftin nikahını 19 yıl sonra Başkan Akkaya kıydı.

Çilek'in hareket edememesi nedeniyle nikahlarını kıymak üzere çiftin evine giden Akkaya, çiftin nikahını şahitler ve misafirler huzurunda kıydı.

Akşehir Belediyesi koordinatörü Ahmet Çakar, Altuntaş Mahallesi Muhtarı Hurşit Sun, AK Parti Altuntaş Mahalle Temsilcisi Osman Ülkü ve misafirlerin katıldığı nikah töreninde Endonezyalı gelin çok mutlu oldu.


Nikah törenin ardından çifti tebrik eden Akkaya, "Sizlere evlilikle ilgili tavsiyelerde bulunmak gerekmiyor. Zaten 19 yıldır evlisiniz. Hanımefendinin vatandaşlık işleri geciktiği için bugüne kadar resmi nikah kıyılamıyordu. Buradan AK Parti Konya Milletvekilimiz Orhan Erdem Beye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hanımefendinin Ankara'da vatandaşlık konularını takip ederek çözüme kavuşturmuştur. Problemler giderilmiş olup, nikah kıyılabilir halini almıştır. 19 yıldır fiilen olan evlilik artık şu andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti usul ve esaslarına göre de gerçeklemiş oluyor. Biz tekrar bu vesileyle hayırlı mübarek olsun diyoruz. Widayati hanımefendi de size bir sadakat gösterdi. Uzun zamandır sizin de sağlık sorunlarınız var ve hanımefendi size sağ olsun bakıyor, kendisinden Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz." dedi.

Nikah merasiminin ardından Başkan Akkaya çifte altın takıp, çeşitli hediyeler takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:26 Kaynak: AA

Ali Kasım, Akşehir, Güncel
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