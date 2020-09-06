Evlendirme Dairesi'nde para isteyen kişiyi polis gözaltına aldı - Son Dakika

Evlendirme Dairesi'nde para isteyen kişiyi polis gözaltına aldı

- Evlendirme Dairesi'nde para isteyen kişiyi polis gözaltına aldı Şişli Evlendirme Dairesi'nde iddiaya göre görevli olduğunu söyleyerek nikah için gelen kişilerden para istediği belirtilen şahıs, polis ekipleri tarafından göz altına aldı.

- Evlendirme Dairesi'nde para isteyen kişiyi polis gözaltına aldı

İSTANBUL - Şişli Evlendirme Dairesi'nde iddiaya göre görevli olduğunu söyleyerek nikah için gelen kişilerden para istediği belirtilen şahıs, polis ekipleri tarafından göz altına aldı.

Olay, İstanbul Şişli Evlendirme Dairesinde meydana geldi. İddialara göre bir şahıs kendisini belediye görevlisi gibi tanıtıp nikah için gelen kişilerden para istedi. Olayı fark eden vatandaşlar belediye görevlilerine bildirdi ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri üst araması yaptıktan sonra şahsı gözaltına alarak karakola götürdü.

Evlendirme Dairesi'nde para isteyen kişiyi polis gözaltına aldı

İstanbul, Şişli, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 16:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Evlendirme Dairesi'nde para isteyen kişiyi polis gözaltına aldı - Son Dakika

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