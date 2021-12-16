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EVLENDİRME VAADİYLE ÇAĞIRDIKLARI IRAKLIYI DÖVÜP, PARASINI GASBETTİLER - Son Dakika

EVLENDİRME VAADİYLE ÇAĞIRDIKLARI IRAKLIYI DÖVÜP, PARASINI GASBETTİLER

16.12.2021 14:13

KÜTAHYA'da, Suriyeli Muhammed El Ebeydi (24) ve Hasan Casim Abdallah (24), sosyal medyada tanıştıkları Irak uyruklu Hüseyin Hasan M.?yi (42) evlendirme vaadiyle çağırdıkları evde, el ve ayaklarını plastik kelepçeyle bağlayıp, dövdükten sonra paraları ile cep telefonlarını gasbetti.

KÜTAHYA'da, Suriyeli Muhammed El Ebeydi (24) ve Hasan Casim Abdallah (24), sosyal medyada tanıştıkları Irak uyruklu Hüseyin Hasan M.?yi (42) evlendirme vaadiyle çağırdıkları evde, el ve ayaklarını plastik kelepçeyle bağlayıp, dövdükten sonra paraları ile cep telefonlarını gasbetti. Şüpheliler, polisten saklandıkları çatıda yakalandı.

Gaybiefendi Mahallesi'nde oturan Suriye uyruklu Muhammed El Ebeydi ve Hasan Casim Abdallah, sosyal medyada tanıştıkları Iraklı Hüseyin Hasan M.?yi, evlenecek eş bulacakları yalanını söyleyip, evlerine davet etti. Şüpheliler, eve gelen Hüseyin Hasan M.?nin ellerini ve ayaklarını plastik kelepçeyle bağlayarak dövdükten sonra 1900 dolar ve 1200 lirası ile araç anahtarını ve 2 cep telefonunu gasbetti. Hüseyin Hasan M.?nin bağırışlarını duyan komşular, polise haber verdi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, evin bulunduğu sokağa gelince 2 şüpheli de apartmanın çatısına çıkıp saklandı. Şüphelilerden biri, başka apartmanın çatısına kaçmaya çalışırken yakalandı, diğeri ise çatı kenarında kendisini atacağını söyledi. Polis, inmesi için ikna ettiği şüpheliyi de yakalayıp, gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, ifadeleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Elleri ve ayakları bağlanarak, dövülen Hüseyin Hasan M. ise tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

EVLENDİRME VAADİYLE ÇAĞIRDIKLARI IRAKLIYI DÖVÜP, PARASINI GASBETTİLER
EVLENDİRME VAADİYLE ÇAĞIRDIKLARI IRAKLIYI DÖVÜP, PARASINI GASBETTİLER
EVLENDİRME VAADİYLE ÇAĞIRDIKLARI IRAKLIYI DÖVÜP, PARASINI GASBETTİLER
EVLENDİRME VAADİYLE ÇAĞIRDIKLARI IRAKLIYI DÖVÜP, PARASINI GASBETTİLER

Suriyeli, Kütahya, Suriye, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVLENDİRME VAADİYLE ÇAĞIRDIKLARI IRAKLIYI DÖVÜP, PARASINI GASBETTİLER - Son Dakika


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SON DAKİKA: EVLENDİRME VAADİYLE ÇAĞIRDIKLARI IRAKLIYI DÖVÜP, PARASINI GASBETTİLER - Son Dakika
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