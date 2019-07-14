Son Dakika Haberleri: Evlenecek çiftler en çok Nisan ayını tercih ediyor
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Evlenecek çiftler en çok Nisan ayını tercih ediyor

5 saat önce

Bağcılar'da 2019 yılının ilk altı ayında en çok nikahın Nisan ayında yapıldığı ortaya çıktı.

Evlenecek çiftler en çok Nisan ayını tercih ediyor, System.String[]
Bağcılar'da 2019 yılının ilk altı ayında en çok nikahın Nisan ayında yapıldığı ortaya çıktı. Nisan'da 546 nikahla bin 92 kişi dünya evine girerken en az evlilik akdinin ise Ramazan ayına denk gelen 278 kayıtla Mayıs'ta gerçekleştiği belirtildi.

Bağcılar Belediyesi Nikah Dairesi'nin bulunduğu Halk Sarayı'nda yoğunluk yaşanıyor. Evlilik hazırlığı yapan çiftler, bir ömür mutluluğa imza atacakları özel günün tarihini alırken evraklarını toplayanlar da sevdiklerinin şahitliğinde dünya evine giriyor.

Günlük ortalama 12 nikahın kıyıldığı Bağcılar'da aylara ve özel durumlara göre bu sayı değişiklik gösteriyor. Bağcılar Belediyesi Evlendirme Memurluğu kayıtlarına göre, bu yılın ilk altı ayında gerçekleşen 2 bin 263 evlilik akdiyle beraber 4 bin 526 kişi evlendi.

En az nikah Ramazan ayına denk gelen Mayıs ayında gerçekleşti

Kayıtlara göre 546 nikahla en çok nikah Nisan ayında, en az nikah ise Ramazan ayına denk gelen Mayıs ayında gerçekleşti. 6 Mayıs'ta başlayan ve 3 Haziran'da sona eren Ramazan'da 278 nikah işlemi yapıldı. Ramazan ayı nedeniyle düşen nikah sayısı bayramın geçmesiyle birlikte yaklaşık ikiye katlanarak 404'e ulaştı.

Nikahların mevsimlere göre azalış ve artışını değerlendiren yetkililer, soğuk olması nedeniyle kış mevsiminin; çok sıcak ve her açıdan daha masraflı olduğu için yaz aylarının fazla tercih edilmediğini söyledi. Doğanın yeniden canlandığı, baharın geldiği Mart ve Nisan aylarının çok talep gördüğü belirtildi. Yetkililer, 14 Şubat Sevgililer Günü ve doğum günü gibi özel günlerde nikah sayısında ani artışlar olduğuna da dikkat çekti.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da yoğun iş programından fırsat buldukça mutluluğa adım atan çiftlerin yanında oluyor. - İSTANBUL
Bağcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:08 Kaynak: İHA
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