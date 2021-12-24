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Evlenecek çiftlere uygulanan ücretsiz SMA taramasına devam ediliyor - Son Dakika

Evlenecek çiftlere uygulanan ücretsiz SMA taramasına devam ediliyor

24.12.2021 12:09
Evlenecek çiftlere uygulanan ücretsiz SMA taramasına devam ediliyor

Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programı kapsamında aile hekimliklerinde kan örneklerinin alınmasına devam ediliyor.

Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programı kapsamında aile hekimliklerinde kan örneklerinin alınmasına devam ediliyor.

Çankaya Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi'nde uygulamaya ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birim Sorumlusu Dr. Ayten Türkay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasıyla dün ülke genelinde SMA taşıyıcılık taramasına başlandığını söyledi.

Türkay, amacın, evlilik öncesi sağlık raporu almak için başvuran çiftlerde SMA taşıyıcılığının tespit edilmesi olduğunu belirtti.

Uygulamanın sorunsuz sürdüğünü ifade eden Türkay, 27 Aralık'ta kan örneklerinin laboratuvar tarafından alınmaya başlanacağını anlattı.

Çiftlere test hakkında gerekli bilgilendirmelerde bulunulduğunu aktaran Türkay, çiftlerin aile hekimlerinin bilgilendirmesini dikkate alarak taramayı yaptırması gerektiğini kaydetti.

Türkay, "SMA taşıyıcılık taraması ücretsiz yapılıyor. Hiçbir ücret talep edilmiyor." dedi.

Çankaya Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi Sorumlu Hekimi Hülya Avşar ise evlilik için müracaat eden çiftlere testin yapılmasına yönelik önerilerde bulunduklarını anlattı.

Çiftlerden kan örneklerinin alındığını dile getiren Avşar, taşıyıcılığın bulunup bulunmadığının tespit edildiğini bildirdi.

"Testin ücretsiz yapılması memnuniyet verici"

Nişanlısıyla kan örneği veren Meryem Sağlam, ileride pişmanlık duymamak için uygulamanın gerekli olduğunu söyledi.

Tarama yapılmasına gönüllü olduğunu ifade eden Sağlam, testin ücretsiz uygulanmasının da memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Meryem Sağlam, evlenecek çiftlere tarama yaptırmalarını önerdi.

Sağlam'ın nişanlısı Burhan Avcı, uygulamanın sağlık açısından önemli olduğunu vurguladı.

İlerleyen günlerde düğün yapmayı planlayan Sinan Öcal da "Geleceğimiz ve çocuklarımızın sağlığı için bu taramayı yaptırmaya karar verdik." dedi.

Öcal'ın nişanlısı Nesrin Öcal ise çocuk sağlığı için diğer çiftlerin de tarama yaptırması gerektiğini kaydetti.

Evlenecek çiftlere uygulanan ücretsiz SMA taramasına devam ediliyor
Evlenecek çiftlere uygulanan ücretsiz SMA taramasına devam ediliyor
Evlenecek çiftlere uygulanan ücretsiz SMA taramasına devam ediliyor
Evlenecek çiftlere uygulanan ücretsiz SMA taramasına devam ediliyor

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spinal müsküler atrofi, Çocuk Sağlığı, Çankaya, Evlilik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evlenecek çiftlere uygulanan ücretsiz SMA taramasına devam ediliyor - Son Dakika


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