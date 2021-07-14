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Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi - Son Dakika

Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi

14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:15

Bursa'da dünyaevine giren Mustafa Güven'e arkadaşları tarafından düzenlenen cenaze töreni, sosyal medyada gündem oldu. Bekarlığa veda eden damada esprili bir sürpriz yapan arkadaşları, düğüne katılan davetlileri önce şaşırttı sonra da eğlendirdi.

Bursa'da yaşayan Mustafa Güven, uzun süredir flört ettiği Fatma Soysal ile düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdi. Düğüne katılan damadın arkadaşları ise ilginç bir sürprize imza attı.

Dünyaevine giren damada cenaze töreni düzenlediler! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi

DAMAT İÇİN CENAZE TÖRENİ

Siyah takım giyip, siyah gözlük takarak düğüne katılan damadın 30 arkadaşı, gömleklerine ise damadın vesikalık fotoğraflarını taktılar. Damat için adeta cenaze töreni düzenleyen gençleri görenler davetliler önce şaşırdılar, sonra gülümsediler.

Dünyaevine giren damada cenaze töreni düzenlediler! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi

ÜZERİNDE YUMURTA KIRIP SAMAN DÖKTÜLER

Düğün töreninin ardından ise damadın evinin önünde geleneksel olan adetler yerine getirildi. Damat Güven, arkadaşlarının isteklerini yerine getirmek için büyük çaba harcadı. Menemen yapan damat, arkadaşlarına ikram etti. Menemeni beğenmeyen arkadaşları, damadı soğuk suyla yıkayıp, üzerinde yumurta kırdılar. Yumurtayı da az bulan arkadaşları, bir çuval samanı damadın üzerine boca ettiler.

Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi

Mustafa Güven, Cenaze, Düğün, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi - Son Dakika


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