Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi - Son Dakika

Bursa'da yaşayan Mustafa Güven, uzun süredir flört ettiği Fatma Soysal ile düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdi. Düğüne katılan damadın arkadaşları ise ilginç bir sürprize imza attı.

DAMAT İÇİN CENAZE TÖRENİ

Siyah takım giyip, siyah gözlük takarak düğüne katılan damadın 30 arkadaşı, gömleklerine ise damadın vesikalık fotoğraflarını taktılar. Damat için adeta cenaze töreni düzenleyen gençleri görenler davetliler önce şaşırdılar, sonra gülümsediler.

ÜZERİNDE YUMURTA KIRIP SAMAN DÖKTÜLER

Düğün töreninin ardından ise damadın evinin önünde geleneksel olan adetler yerine getirildi. Damat Güven, arkadaşlarının isteklerini yerine getirmek için büyük çaba harcadı. Menemen yapan damat, arkadaşlarına ikram etti. Menemeni beğenmeyen arkadaşları, damadı soğuk suyla yıkayıp, üzerinde yumurta kırdılar. Yumurtayı da az bulan arkadaşları, bir çuval samanı damadın üzerine boca ettiler.