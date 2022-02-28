"Evlenen ve boşanan çiftlerin sayısı gayrimenkul piyasalarını etkiliyor" - Son Dakika
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"Evlenen ve boşanan çiftlerin sayısı gayrimenkul piyasalarını etkiliyor"

28.02.2022 10:11
"Evlenen ve boşanan çiftlerin sayısı gayrimenkul piyasalarını etkiliyor"

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "TÜİK evlenme ve boşanma istatistikleri 2021 raporuna göre evlenen çiftlerin sayısı 561 bin 710 olurken, boşanan çiftlerin sayısı 174 bin 85 oldu" dedi.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "TÜİK evlenme ve boşanma istatistikleri 2021 raporuna göre evlenen çiftlerin sayısı 561 bin 710 olurken, boşanan çiftlerin sayısı 174 bin 85 oldu" dedi.

TÜİK evlenme ve boşanma istatistikleri 2021 raporuna göre evlenen çiftlerin sayısı 561 bin 710 olurken, boşanan çiftlerin sayısı 174 bin 85 oldu. Evlenen ve boşanan çiftlerin sayısının gayrimenkul piyasalarını etkilediğini ifade eden Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Yeni evlenenlerin sıfırdan ev kurarken, boşanan çiftler ise yeni evlere ihtiyaç duyuyorlar. Evlenen çiftlerin sayısı 2020 yılında 488 bin 335 iken 2021 yılında 561 bin 710 oldu. Boşanan çiftlerin sayısı da 2020 yılında 136 bin 570 iken 2021 yılında 174 bin 85 oldu. Boşanan çiftlerde ev talebi ikiye katlanıyor" dedi.

"AYLARA GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR"

Evlenme ve boşanmaların yoğunlaştığı ayların da farklılıklar gösterdiğini ifade eden Özelmacıklı, "Evlenme sayısı aylara göre incelendiğinde Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında daha yüksek seviyelere ulaşıldığını görülüyor. Boşanmada ise adli tatil sonrası Eylül ayı en yoğun dönem" diye konuştu.

"YAPI RUHSATINDA ARTIŞ VAR"

TÜİK verilerine göre yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümünün bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 24,1 arttığını ifade eden Özelmacıklı, "Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 28,9, daire sayısı yüzde 18,3, yüzölçümü yüzde 16,8 arttı. Ruhsat sayında artış olmasına rağmen inşaat yapımında aynı hız söz konusu değil. Hatta Ocak ayında inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında azalarak 82,7 değerini aldı. Sektörün desteğe ihtiyacı var" dedi.

(İHA)

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Tekirdağ'da 1 yılda 6 bin 956 evlilik, 2 bin 510 boşanma yaşandı Tekirdağ'da 1 yılda 6 bin 956 evlilik, 2 bin 510 boşanma yaşandı 2021 yılında boşanma rekoru kırıldı 2021 yılında boşanma rekoru kırıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, Gayrimenkul, Boşanma, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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