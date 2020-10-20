Evlenerek Afyonkarahisar'a yerleşen Ukrayna uyruklu Bryl, Müslüman oldu - Son Dakika

Evlenerek Afyonkarahisar'a yerleşen Ukrayna uyruklu Bryl, Müslüman oldu
20.10.2020 15:27
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir vatandaşla evlenerek ilçeye yerleşen Ukrayna uyruklu Valentyna Bryl, İlçe Müftülüğüne müracaat ederek Müslümanlığı seçti.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir vatandaşla evlenerek ilçeye yerleşen Ukrayna uyruklu Valentyna Bryl, İlçe Müftülüğüne müracaat ederek Müslümanlığı seçti.
İlçe Müftüsü Mehmet Güler rehberliğinde yapılan ihtida töreninde Bryl, şahitlerin huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu ve "Fatma Nur" adını aldı.
Tören sonunda Güler, Bryl'a ihtida belgesi ve Diyanet İşleri Başkanlığınca bastırılan Ukraynaca mealli Kur'an-ı Kerim ile İngilizce dini kitaplar hediye etti.
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