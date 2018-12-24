Evleniyoruz! | Nasıl Teklif Etti, Kına Yapacak Mıyım?, Nikah Tarihi
58 dakika önce
Evleniyoruz! Bu sevinçli haberimizi sizinle de paylaşmak istedik : ) Nasıl teklif etti, nikah ne zaman, kına yapacak mıyım? biraz bunlardan da bahsettik.
Evleniyoruz! Bu sevinçli haberimizi sizinle de paylaşmak istedik : ) Nasıl teklif etti, nikah ne zaman, kına yapacak mıyım? biraz bunlardan da bahsettik.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:49 Kaynak: Youtube
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