Son Dakika Haberleri: Evleniyoruz! | Nasıl Teklif Etti, Kına Yapacak Mıyım?, Nikah Tarihi

Evleniyoruz! | Nasıl Teklif Etti, Kına Yapacak Mıyım?, Nikah Tarihi

58 dakika önce

Evleniyoruz! Bu sevinçli haberimizi sizinle de paylaşmak istedik : ) Nasıl teklif etti, nikah ne zaman, kına yapacak mıyım? biraz bunlardan da bahsettik.

Evleniyoruz! Bu sevinçli haberimizi sizinle de paylaşmak istedik : ) Nasıl teklif etti, nikah ne zaman, kına yapacak mıyım? biraz bunlardan da bahsettik.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:49 Kaynak: Youtube

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