Evleniyoruz! | Nasıl Teklif Etti, Kına Yapacak Mıyım?, Nikah Tarihi

Evleniyoruz! Bu sevinçli haberimizi sizinle de paylaşmak istedik : ) Nasıl teklif etti, nikah ne zaman, kına yapacak mıyım? biraz bunlardan da bahsettik.

Evleniyoruz! Bu sevinçli haberimizi sizinle de paylaşmak istedik : ) Nasıl teklif etti, nikah ne zaman, kına yapacak mıyım? biraz bunlardan da bahsettik.

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