Evlenme sözüyle kandırıldığını öne süren Afgan, genç kadını defalarca bıçaklayarak katletti - Son Dakika

Kırşehir'de eski Atatürk Caddesi üzerinde ikamet eden Z.H.(30) adlı kadının kendisini evlenme vaadiyle kandırdığını ileri süren Afganistan uyruklu B.M.A(30), konuşma isteğini reddeden kadını apartman içerisinde vücudunun farklı yerlerinde defalarca bıçakladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri genç kadının öldüğünü belirledi.

CİNAYET ZANLISI YAKALANDI

Cinayet zanlısı B.M.A. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Afganlı kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.