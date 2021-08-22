Kırşehir'de eski Atatürk Caddesi üzerinde ikamet eden Z.H.(30) adlı kadının kendisini evlenme vaadiyle kandırdığını ileri süren Afganistan uyruklu B.M.A(30), konuşma isteğini reddeden kadını apartman içerisinde vücudunun farklı yerlerinde defalarca bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri genç kadının öldüğünü belirledi.
Cinayet zanlısı B.M.A. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Afganlı kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Evlenme sözüyle kandırıldığını öne süren Afgan, genç kadını defalarca bıçaklayarak katletti - Son Dakika