EVLENME TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLEN SİNEM, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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EVLENME TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLEN SİNEM, TOPRAĞA VERİLDİ

18.05.2022 11:25

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir süre birlikte olduğu Halil Korkmaz (25) tarafından evlenme teklifini kabul etmeyince tabancayla vurularak öldürülen Sinem Sökmen (35), toprağa verildi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir süre birlikte olduğu Halil Korkmaz (25) tarafından evlenme teklifini kabul etmeyince tabancayla vurularak öldürülen Sinem Sökmen (35), toprağa verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Öğretmenler Mahallesi'ndeki Tarsus Hali'nde meydana geldi. Halde nakliye işi yapan Halil Korkmaz, bir süre birlikte olduğu tarım işçisi Sinem Sökmen'in çalıştığı iş yerine geldi. Korkmaz, burada belinden çıkardığı tabancayla Sökmen'in başına ateş etti. Sökmen, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan Halil Korkmaz, Hal Camisi yakınlarında aynı tabancayla bu kez kendi başına ateş ederek yaşamına son verdi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Sinem Sökmen'in 13 Mart'ta, Halil Korkmaz'ın kendisini hal içerisinde çalıştığı ardiyede tehdit ettiği ve ısrarlı takiplerini sürdürdüğü için şikayetçi olup, uzaklaştırma kararı aldırdığı kaydedildi. Uzaklaştırma kararının 19 Nisan'da sona erdiği bildirildi.

FOTOĞRAFLARLA TEHDİT İDDİASI

Korkmaz'ın, Sinem Sökmen'e evlenme teklif ettiği ancak yaşanan anlaşmazlık nedeniyle ayrıldıkları kaydedildi. Korkmaz'ın, Sökmen'i birlikte çektirdiği fotoğrafları ailesine göstermekle korkuttuğu ve 'Ya benimsin ya da toprağın' diyerek tehdit ettiği iddia edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Sinem Sökmen'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından sabah saatlerinde alınarak ilçe merkezine getirildi. Şehir Mezarlığı'ndaki camide kılınan cenaze namazının ardından Sökmen, götürüldüğü Tarsus Eshab-ı Kehf Mezarlığı'nda toprağa verildi.Halil Korkmaz'ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere memleketi Diyarbakır'a gönderildi. (DHA)

EVLENME TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLEN SİNEM, TOPRAĞA VERİLDİ
EVLENME TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLEN SİNEM, TOPRAĞA VERİLDİ
EVLENME TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLEN SİNEM, TOPRAĞA VERİLDİ
EVLENME TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLEN SİNEM, TOPRAĞA VERİLDİ
EVLENME TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLEN SİNEM, TOPRAĞA VERİLDİ
EVLENME TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLEN SİNEM, TOPRAĞA VERİLDİ

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Kaynak: DHA

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