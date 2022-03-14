Evlenme vaadi ve araç alım satımı bahanesiyle dolandırıcılık şüphelileri yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Evlenme vaadi ve araç alım satımı bahanesiyle dolandırıcılık şüphelileri yakalandı

14.03.2022 23:17
Evlenme vaadi ve araç alım satımı bahanesiyle dolandırıcılık şüphelileri yakalandı

Çanakkale ve İzmir'de evlenme vaadi ve araç alım satımı bahanesiyle banka hesap bilgilerine ulaştıkları kişiler adına kredi çekip dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Çanakkale ve İzmir'de evlenme vaadi ve araç alım satımı bahanesiyle banka hesap bilgilerine ulaştıkları kişiler adına kredi çekip dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ihbarlar üzerine yürütülen teknik takipte Zeynep T'nin kendisinden yaşça büyük erkekleri evlilik vaadiyle dolandırdığı iddiasına ilişkin çalışma başlattı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli Zeynep T. ile Ozan C, S.K. ve A.S. Çanakkale'de, B.T, E.K. ve A.A. ise İzmir'de yakalandı.

Erkeklere evlenme vaadi, araç alım satımı ve banka hesap bilgilerine ulaşarak kredi çekme yöntemleriyle mağdurları toplam 11 milyon 500 bin lira dolandırdığı öne sürülen zanlılardan Zeynep T'nin 60'ın üzerinde suçtan kaydının bulunduğu, daha önce de aynı suçlardan cezaevine girdiği öğrenildi.

Zanlılardan, 20 suç kaydı olan Zeynep T'nin oğlu Ozan C'nin ise noterde araç alım satımı sırasında telefonundan EFT ödemesi için ödeme emri verdiğini göstererek araç sahibine satış için imza attırdığı, sonrasında ise ödemeyi yapmayarak dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Ozan C, soruşturma sırasında savcılık talimatıyla Türkiye Noter Birliği tarafından sakıncalı kişiler arasına alındı ve daha fazla kişinin mağdur edilmesi önlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Zeynep T, Ozan C, S.K. ve B.T çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Savcılıkta ifadesi alınan A.S. salıverilirken, E.K. ile A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Evlenme vaadi ve araç alım satımı bahanesiyle dolandırıcılık şüphelileri yakalandı
Evlenme vaadi ve araç alım satımı bahanesiyle dolandırıcılık şüphelileri yakalandı
Evlenme vaadi ve araç alım satımı bahanesiyle dolandırıcılık şüphelileri yakalandı
Evlenme vaadi ve araç alım satımı bahanesiyle dolandırıcılık şüphelileri yakalandı

YORUMLAR
500
Evlenme vaadi ve araç alım satımı bahanesiyle dolandırıcılık şüphelileri yakalandı Evlenme vaadi ve araç alım satımı bahanesiyle dolandırıcılık şüphelileri yakalandı

Dolandırıcılık, Çanakkale, Tragger, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evlenme vaadi ve araç alım satımı bahanesiyle dolandırıcılık şüphelileri yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
23:17 Kabine yarın toplanıyor! Gündemde Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomi yer alacak
23:14 Rus kanalında gündem olan hareket! Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı açıldı
23:12 Beşiktaş maçında fırtına gibi esen Kerem'den Barcelona açıklaması: Gerekeni yapacağız
23:11 Kar yağışı nedeniyle 8 ilde eğitime ara verildi
22:26 Nelsson ile Larin arasındaki pozisyon eleştiri oklarının hedefi oldu! Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü
22:24 Çin ve ABD karşı karşıya geldi: Rusya'ya silah desteği verirlerse bunun sonuçları olacak
22:22 Domenec Torrent 2 golün sahibi Kerem Aktürkoğlu'nu omuzlarına aldı
22:19 Sektör hareketlendi! Ford, Türkiye'de bir batarya fabrikası kurma kararı aldı
22:10 Beşiktaş, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu
21:37 EPDK'dan akaryakıt zirvesi! Yeni tarifeler gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 23:25:37. #1.11#
SON DAKİKA: Evlenme vaadi ve araç alım satımı bahanesiyle dolandırıcılık şüphelileri yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement