Evlenme vaadiyle 25 bin TL dolandırıldı - Son Dakika
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Evlenme vaadiyle 25 bin TL dolandırıldı

06.03.2022 09:27
Evlenme vaadiyle 25 bin TL dolandırıldı

Eskişehir'de yaşayan Neşe Kalınbaçak, bir iş ilanı dolayısıyla internetten tanıştığı ve gönül ilişkisi kurduğu şahsın kendisini evlenme vaadiyle 25 bin TL dolandırdığını iddia etti. Evlenmek üzere olduğu adamın isminin bile yalan olduğunu anlayan kadın, "Şu anda kendisine ulaşamıyorum, beni engelledi." dedi.

Eskişehir'de 1 çocuk annesi 43 yaşındaki Neşe Kalınbaçak, temmuz ayında iş aramak için bir internet sitesine başvurdu. Kalınbaçak, burada isminin Mert Kaya olduğunu ve kendisini finans müdürü olarak işe alacağını söyleyen şahıs ile iletişim kurdu.

KREDİ ÇEKTİ

Şahsın bir süre sonra asıl amacının evlenmek olduğunu söylemesi üzerine ikili, yüz yüze görüşmeseler de bir gönül ilişkisine başladı. Daha sonra şahsın kendisinden sürekli para istemesi üzerine Kalınbaçak iki kez kredi çekti. Kendisine olan borcunu ödememesi ve yüz yüze görüşme planlarını son anda iptal eden şahıstan şüphelenen Kalınbaçak, araştırdığında kişinin kendi ismini kullanmadığını ve gönderdiği fotoğrafın başkasına ait olduğunu gördü. Dolandırıldığını anlayan Kalınbaçak, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"BENİMLE EVLENMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Kendisine evlenme vaat eden kişi tarafından dolandırıldığını belirten Neşe Kalınbaçak, başından geçen olayı anlattı. Temmuz ayında iş ilanı aracılığıyla tanıştıklarını söyleyen Kalınbaçak, "Ben iş için ilan vermiştim, o da oradan buldu beni. Bana 23 tane şirketi olduğunu ve isminin Mert Kaya olduğunu söyledi. 'Finans müdürü olarak başlayacaksın, işe alındın' dedi. Sonrasında işi evliliğe döndürdü. Niyetinin evlilik olduğunu ve benimle evlenmek istediğini söyledi. Sonrasında annesi ve babasıyla arasının bozulduğunu ve şirketlerden ayrıldığını söyleyerek para istemeye başladı. Benim açıkçası biraz iyi niyetim baskındır, kötü düşünmedim. 'Belki ihtiyacı vardır' diye düşündüm" dedi.

"BORCUNU ÖDEYECEĞİNİ SÖYLEYEREK GEÇİŞTİRİYOR"

Şahsın kendisinden sürekli para istemesi üzerine krediler çektiğini ve bankaların yanı sıra operatörler aracılığıyla da para gönderdiğini kaydeden Kalınbaçak, bir süre sonra dolandırıldığını fark ettiğini belirtti. Kendisine gönderilen fotoğrafın dahi başkasına ait olduğunu öğrendiğini anlatan Kalınbaçak, şunları söyledi:

"Sürekli para isteyince, iki kere de kredi çektirince ben dedim 'Herhalde bu dolandırıcı.' Ailem ve çevrem de öyle deyince ben uyandım ve aramı bozdum. İsmi gerçekte Yunus Ş. imiş. 'Yunus'un şöyle, böyle bir durumu oldu' diyerek kendisinin değil, Yunus'un durumunun kötü olduğunu söyledi. Aslında gerçekte Yunus kendisi. Birisi 5, birisi 12 bin TL olmak üzere iki kredi çektim. Operatörün bir uygulaması var, oradan da sürekli para gönderdim. Onlarla ve kredilerin faizleriyle beraber toplamda 25 bin TL. Ben 11 Ocak 2022 tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulundum. Parayı çok kez istedim. Ödeyeceğini söyleyerek geçiştiriyor, randevuları da son anda iptal ediyordu. O zaman da işte anladım onun dolandırıcı olduğunu. Zaten fotoğraf göndermişti bana, başka birinin fotoğrafını göndererek yaptı bunu. Fotoğraf genç biriydi. Onu da internette tarattığım zaman başka biri çıktı. Öyle olunca dolandırıcı olduğunu anladım. Şu anda kendisine ulaşamıyorum, beni engelledi."

"İYİ NİYETİMİN KURBANI OLDUM"

İyi niyetinin kurbanı olduğunu ifade eden Kalınbaçak, başkalarının da bu tip tuzaklara düşmemesi için dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Kesinlikle iş ilanlarını araştırmadan numaralarını vermesinler. İş ilanları da sıkıntılı. Çünkü böyle dolandırıcılık yöntemiyle çok kanan insan var. Ben bu insanın yüzünü de görmedim, sadece iyi niyetimin kurbanı oldum. Yüzlerini görmeden kesinlikle karar vermesinler" şeklinde konuştu.

Evlenme vaadiyle 25 bin TL dolandırıldı
Evlenme vaadiyle 25 bin TL dolandırıldı
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Türk Lirası, Eskişehir, Mert Kaya, Kredi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlenme vaadiyle 25 bin TL dolandırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evlenme vaadiyle 25 bin TL dolandırıldı - Son Dakika
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