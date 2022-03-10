Evlenme vaadiyle 5 milyon lira dolandıran kadın ve oğulları aranıyor - Son Dakika
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Evlenme vaadiyle 5 milyon lira dolandıran kadın ve oğulları aranıyor

10.03.2022 16:21
Evlenme vaadiyle 5 milyon lira dolandıran kadın ve oğulları aranıyor

ÇANAKKALE'de, 20 kişiyi evlenme vaadiyle kandırarak 5 milyon TL dolandırdığı öne sürülen Zeynep T. (47) ile oğulları Osman C. (27) ve Ozan C. (22), polis tarafından aranıyor.

ÇANAKKALE'de, 20 kişiyi evlenme vaadiyle kandırarak 5 milyon TL dolandırdığı öne sürülen Zeynep T. (47) ile oğulları Osman C. (27) ve Ozan C. (22), polis tarafından aranıyor.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeynep T.'nin, kendisinden 20-30 yaş büyük erkekleri evlenme vaadiyle kandırarak dolandırdığı yönündeki ihbar ve şikayetler üzerine harekete geçti. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, teknik takip sonucunda dolandırıcılık şüphelisinin Zeynep T. olduğu tespit edildi. Zeynep T.'nin, eşleri bir süre önce ölen ya da boşanan erkeklere duygusal olarak yaklaşıp, evlenme vaadiyle gayrimenkul, para ve altın istediği tespit edildi. Zeynep T.'nin ayrıca mağdur kişilerden vekalet alarak gayrimenkullerini suç ortağı olduğu değerlendirilen üçüncü kişilere devrettiği belirlendi. Ekipler, noter ve tapu işlemlerini takip ederek, Zeynep T.'nin çocukları Osman C. ve Ozan C.'yi suç ortağı olarak kullandığını tespit etti. Benzer yöntemlerle yaklaşık 20'ye yakın kişiyi 5 milyon liradan fazla dolandırdığı belirlenen Zeynep T. ile çocukları Osman C. ve Ozan C. polis tarafından aranıyor.

AYNI SUÇTAN TUTUKLANMIŞTI

Zeynep T. ile oğulları Ozan C. ve Osman C., 7 Temmuz 2020'de Çanakkale merkez ve ilçelerinde aynı yöntemle 1 milyon 315 bin TL ile 40 bin dolar dolandırdıkları suçlamasıyla yakalandı. Zeynep T. ile oğlu Ozan C., nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanırken, Osman C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı.


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Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Çanakkale, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evlenme vaadiyle 5 milyon lira dolandıran kadın ve oğulları aranıyor - Son Dakika


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