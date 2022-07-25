Evlenme vaadiyle para aldığını iddia ettiği kadını bıçakladı - Son Dakika
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Evlenme vaadiyle para aldığını iddia ettiği kadını bıçakladı

25.07.2022 12:58
Evlenme vaadiyle para aldığını iddia ettiği kadını bıçakladı

Sultangazi'de 57 yaşındaki zanlı evlenme vaadiyle kendisinden altın ve para aldığını iddia ettiği 34 yaşındaki kadına parkta bıçakla saldırdı.

Sultangazi'de 57 yaşındaki zanlı evlenme vaadiyle kendisinden altın ve para aldığını iddia ettiği 34 yaşındaki kadına parkta bıçakla saldırdı. Olayı gerçekleştirdiği bıçakla yakalanan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 23 Temmuz saat 19.45 sıralarında Sultangazi Cumhuriyet Mahallesindeki bir park içerisinde 34 yaşındaki Ayfer Orak, 57 yaşındaki Abdullah Körük tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken, saldırgan da aynı gün olayda kullandığı bıçak ile birlikte yakalandı. Ekiplerin kadınla yaptığı ilk görüşmede arkadaşları ile park içerisinde yürüdüğü esnada şahsın arkasından gelerek saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. Sürdürülen çalışmalarda Ayfer Orak ile Abdullah Körük'ün 4 ay önce tanıştığı, Orak'ın Körük'ten evlenme vaadi ile 1 tam altın, 1 çeyrek altın ve 500 Lira para aldığı öğrenildi. Abdullah Körük'ün olay günü Orak'ı görmesinin ardından saldırıyı gerçekleştiği belirlendi. Olay günü ambulansla hastaneye kaldırılan kadının tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, 57 yaşındaki zanlı "Kasten Yaralama" suçundan 24 Temmuz'da sevk edildiği adliye tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Sultangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evlenme vaadiyle para aldığını iddia ettiği kadını bıçakladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evlenme vaadiyle para aldığını iddia ettiği kadını bıçakladı - Son Dakika
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