Son Dakika Haberleri: Evlenme ve boşanma sayıları belli oldu
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Evlenme ve boşanma sayıları belli oldu

2 saat önce

Türkiye'de yıllara göre evlenme ve boşanma sayılarına bakılırken, 2018 yılında 553 bin 202 kişinin evlendiği, 142 bin 448 kişinin ise boşandığı saptandı.

Evlenme ve boşanma sayıları belli oldu, System.String[]

Türkiye'de yıllara göre evlenme ve boşanma sayılarına bakılırken, 2018 yılında 553 bin 202 kişinin evlendiği, 142 bin 448 kişinin ise boşandığı saptandı. Geçen yıldan bugüne kadar evlilik ile ilgili basına yansıyan haber adedi de 56 bin 146 olarak görüldü.


Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, evlilik ve boşanma hakkında çıkan basın haberlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıldan bugüne kadar evlilik ile ilgili basına yansıyan haber adedi 56 bin 146 olarak görüldü. Aynı tarih aralığında boşanma başlığı altında çıkan basın haber adetleri ise 24 bin 446 olarak kayıtlara geçti. Özellikle boşanma haberlerinde nafaka konusunun ön planda olduğu görüldü.


Ajans Press'in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2018 yılında 553 bin 202 kişinin evlendiği, 142 bin 448 kişinin ise boşandığı saptandı. Yıllara göre evlenme ve boşanma sayıları incelendiğinde de 2010 yılında evlenen kişilerin sayısı 582 bin 715 olurken, boşana sayıları 118 bin 568 olarak belirlendi. Daha eski yıllara bakıldığında ise 2000 yılında evlenen kişilerin sayısı 461 bin 417 olurken, boşanan kişi sayısı 34 bin 862 olarak kayıtlara geçti. - İSTANBUL

Türkiye, Ajans, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:15 Kaynak: İHA
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