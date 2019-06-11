Son Dakika Haberleri: Evlenme yaşı arttı
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Evlenme yaşı arttı

7 saat önce

TÜRKİYE'de ortalama evlilik yaşı, 2016 ile 2018 yılları arasındaki 3 yıllık dönemde erkeklerde 2,6, kadınlarda ise 2 yaş artış gösterdi.

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TÜRKİYE'de ortalama evlilik yaşı, 2016 ile 2018 yılları arasındaki 3 yıllık dönemde erkeklerde 2,6, kadınlarda ise 2 yaş artış gösterdi. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de ilk evlilik için seçilen ortalama yaş, son 3 yılda arttı. Türkiye genelinde 2016'da erkeklerde 27,6, kadınlarda 24,5 olan ortalama ilk evlilik yaşı, geçen yıl erkeklerde 30,2'ye, kadınlarda ise 26,5'e çıktı. Buna göre, Türkiye'de son 3 yılda ortalama evlilik yaşı, erkeklerde 2,6, kadınlarda da 2 yaş yükseldi.
ANTALYA'DA ERKEKLERDE 4, KADINLARDA 3,3 YAŞ ARTTI
Antalya'da ortalama evlilik yaşı, 2016 yılında erkeklerde 28,1, kadınlarda ise 24,9 iken geçen yıl erkeklerde 32,1, kadınlarda ise 28,2 olarak belirlendi. Ortalama evlilik yaşı, Antalya'da son 3 yılda erkeklerde 4, kadınlarda 3,3 yaş artış gösterdi. Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen evlenme sayısını belirten kaba evlenme hızı, Antalya'da 2016'da 7,6 iken, geçen yıl bu oran 6,7'ye düştü. Türkiye ortalamasında ise 2016'da 7,5 olan kaba evlenme hızı, 6,8'e geriledi. 


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:46 Kaynak: DHA
Antalya, Türkiye, Ekonomi
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