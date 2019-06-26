Evlenmeden canından bezdirdiler...Ağzında emzik, bir elinde merdane, diğerinde çalı süpürgesi
45 dakika önce
Evlenmeden canından bezdirdiler.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:59 Kaynak: İHA
Evlenmeden canından bezdirdiler...Ağzında emzik, bir elinde merdane, diğerinde çalı süpürgesi
BURSA - Bursa
'da dünya evine girmeye hazırlanan genç, bekarlığa veda partisinde arkadaşları tarafından akıl almaz işkencelere maruz kaldı.
Bursalı iş adamı Zeki Çalışkan
'ın oğlu Emre Çalışkan
evlilik yolunda ilk adımı attı. Bekarlığa veda partisinde damat tıraşı da olan Emre Çalışkan'a arkadaşları ve akrabaları unutulmayacak anlar yaşattı. Damat tıraşını kılıç ile olan Çalışkan'ın kafasına oklava ile vuruldu. Ağzına emzik verilen Çalışkan, bir kova su ile yıkandı. Sırılsıklam ıslanan damat daha sonra arkadaşlarıyla çiftetelli oynadı.
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