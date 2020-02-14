Evlenmek gelenek görenekleri canlandırıyor - Son Dakika
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Evlenmek gelenek görenekleri canlandırıyor

6 saat önce

"II. Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar" konferansında evlilik hususunun sosyal ve kültürel yaşama etkisinde bahseden Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, "Evlilik birçok neden dolayı insanların yaşamlarında çok önemli bir yere sahip" dedi.

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"II. Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar" konferansında evlilik hususunun sosyal ve kültürel yaşama etkisinde bahseden Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, "Evlilik birçok neden dolayı insanların yaşamlarında çok önemli bir yere sahip" dedi.


Gazimağusa'da bulunan Kıbrıs Batı Üniversitesi'nde düzenlenen "II. Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar" konferansında Yakın Doğu Üniversitesi'ni temsil eden Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, "Kıbrıs Türk Düğün Kültürü ve Gelin Onarıcılar" konulu bir sunum yaptı. Evlenmenin sosyal ve kültürel yaşamdaki önemine vurgu yapan Aksoy, evlilik sürecinde birçok aşama bulunduğunu belirterek, sosyal bağı güçlendirdiğini ve gelenek göreneklerini canlandığına dikkat çekti.


"Kıbrıs Türk kültüründe önemli bir yere sahip"


İnsan yaşamında geçiş dönemlerinden biri olan evlenmenin, evlenecek bireyler ve aileler arasında yeni ilişkilerin kurulması, kültürel, sosyal, ve ekonomik yönünün olması gibi bir çok nedenden dolayı insanların yaşamlarında çok önemli bir yeri olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Aksoy, düğünün bireylerin bir araya gelmesini sağlayan, toplumda nasıl davranmaları gerektiğini gösteren, kendi aralarındaki sosyal bağı güçlendiren, kültürel mirasın bilincine varmalarını sağlayarak değer yargılarını, inançlarını ve gelenek göreneklerini canlandıran, eğlendiren, mutluluk veren işlevleri ile Kıbrıs Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.


"Okullarda Kıbrıs kültürü dersi verilmeli"


Yrd. Doç. Dr. Aksoy, evlilik aşamalarının belli kural ve kalıpları içerdiğini ve bu aşamaların gelenek, görenek, adet, tören açısından oldukça zengin bir içeriği olduğunu, evlilik-düğün öncesi, düğün ve düğün sonrası şeklinde aşamalarda planlandığını söyledi. Bu aşamaların görücülük, kız isteme, söz, nişan, çeyiz geleneği, evin döşenmesi, gelin hamamı, kına gecesi, testi oynatma, damat tıraşı, kuşatma, düğün alayı, gelin onarıcılar, nikah, düğün, duvak, gerdek gecesi, paça günü, mübareki, karşılıklı aile ziyaretleri, gelinlik etme ve aile içi ilişkileri sürdürme, gibi her biri ritüelistik içeriğe sahip aşamalar olarak yerine getirildiğini anlatan Yeşim Üstün Aksoy, okullarda Kıbrıs kültürü dersleri verilmesi gerektiğine vurgu yaptı. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:17 Kaynak: İHA
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