Son Dakika Haberleri: Evlenmek için "09.09.2019" tarihini seçtiler
Son Dakika Güncel Haber

Evlenmek için "09.09.2019" tarihini seçtiler

32 dakika önce

Evliliğe ilk adımı atacak çiftlerin, nikah günü olarak 9 Eylül 2019'u tercih etmesi, Tekirdağ'daki evlendirme dairesinde yoğunluğa yol açtı.

Evlenmek için

Evliliğe ilk adımı atacak çiftlerin, nikah günü olarak 9 Eylül 2019'u tercih etmesi, Tekirdağ'daki evlendirme dairesinde yoğunluğa yol açtı.


Aylar öncesinden "09.09.2019" tarihinde nikah kıydırmak için başvuran çiftler, sabah saatlerinden itibaren evlendirme dairelerine gelmeye başladı.

Nikah memuru ve şahitlerin huzurunda işlemleri tamamlanan ve evlilik cüzdanını teslim alan çiftler, sonrasında tebrikleri kabul etti.


Süleymanpaşa Belediyesi Nikah Salonu'nda da bu tarihte hayatını birleştirmek isteyen çiftler, yoğunluk oluşturdu. Belediyeden 13 çiftin randevu aldığı belirtilirken, evlilik işlemleri 10'ar dakika arayla gerçekleştirildi.


Nikah için salona gelen gelin Meral Açıkalan, gazetecilere yaptığı açıklamada uğurlu sayısının "dokuz" olduğu için nikah günlerini bugüne denk getirdiklerini söyledi.

Damat Burhan Açıkalan da bugünü tercih etmelerinin en büyük sebebinin eşi olduğuna dikkati çekerek, "Bugünü eşimin uğurlu rakamı dokuz diye seçtik. Çok mutluyum." diye konuştu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı hakkında hapis cezası
AK Partili üyenin "İsraf yapanın Allah belasını versin" çıkışına CHP ve İYİ Parti 'Amin' dedi Avukat eşini öldüren doktor: Haberler psikolojimi bozuyor, savunma vermeyeceğim Durakta çocuklara cinsel tacizde bulunan yaşlı adam, gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 17:11:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evlenmek için "09.09.2019" tarihini seçtiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]