Son Dakika Haberleri: Evlenmek için 09.09.2019'u seçtiler
Son Dakika Güncel Haber

Evlenmek için 09.09.2019'u seçtiler

37 dakika önce

Antalya'da 30 çift, evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak için 09.09.2019'u seçti.

Evlenmek için 09.09.2019'u seçtiler, System.String[]

Antalya'da 30 çift, evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak için 09.09.2019'u seçti.

Muratpaşa ve Konyaaltı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 16 çiftin Muratpaşa'da, 14 çiftin de Konyaaltı Belediyesi nikah salonunda nikahı kıyıldı.

Muratpaşa'da salonun ilk misafirleri, 28 yaşındaki Zahide Gençer ve 32 yaşındaki Mustafa Dazlak oldu.

Kendileri için ayrılan yere oturan çiftin mutluluğu gözlerinden okunurken Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da nikahı kıyarak çifti karı koca ilan etti.

Uysal, günün anısına çiftlere çeşitli hediyeler takdim etti, ömür boyu mutluluk diledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Kıldıran'ın oğlu Mehmet Mustafa Kıldıran ve Sedef Yağlı çiftinin nikah akitlerini gerçekleştirdi.

Esen, çiftleri tebrik ederken günün anısına fincan takımı hediye etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükşehir Belediye Başkanlarına davet
İstiklal'de elektrik mühendisi Halit'i öldürenlere baronun atadığı avukat, dosyayı iade etti Okuyucularına tuz ruhu önerdiği gerekçesiyle davalık olan Subaşı için takipsizlik kararı verildi AK Parti önerdi: Yenikapı'daki araçlar ve İBB'den çıkarılan işçiler için komisyon kuruluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 18:41:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evlenmek için 09.09.2019'u seçtiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]