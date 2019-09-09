Evlenmek için 09.09.2019'u seçtiler

Antalya'da 30 çift, evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak için 09.09.2019'u seçti.

Muratpaşa ve Konyaaltı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 16 çiftin Muratpaşa'da, 14 çiftin de Konyaaltı Belediyesi nikah salonunda nikahı kıyıldı.

Muratpaşa'da salonun ilk misafirleri, 28 yaşındaki Zahide Gençer ve 32 yaşındaki Mustafa Dazlak oldu.

Kendileri için ayrılan yere oturan çiftin mutluluğu gözlerinden okunurken Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da nikahı kıyarak çifti karı koca ilan etti.

Uysal, günün anısına çiftlere çeşitli hediyeler takdim etti, ömür boyu mutluluk diledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Kıldıran'ın oğlu Mehmet Mustafa Kıldıran ve Sedef Yağlı çiftinin nikah akitlerini gerçekleştirdi.

Esen, çiftleri tebrik ederken günün anısına fincan takımı hediye etti.