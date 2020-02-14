Evlenmek için

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "14 Şubat Sevgililer Günü" dolayısıyla evlendirme dairesinde 11 nikah kıyıldı.

Kış aylarında günde ortalama 3-4 nikahın kıyıldığı Bodrum Belediyesi nikah salonlarında, bu sayının 11'e çıktığı belirtildi.

Turgutreis Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi Nikah Salonu ile ilçe merkezindeki Bodrum Belediyesi nikah salonunda kıyılan nikahlar için çiftler aylar öncesinden sıra aldı.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt ve nikah memurları evlenen çiftlere mutluluklar diledi.

Hüsniye Sarı ve Ramazan Demir çiftinin nikahında ise renkli anlar yaşandı. Genç çiftin arkadaşları nikah sonrasında enstrüman çalarak çifti, mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.