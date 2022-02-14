Üye Girişi
Evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih ettiler - Son Dakika

Evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih ettiler

14.02.2022 16:49
Evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih ettiler

Antalya'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu.

Nikah tarihlerinin özel bir güne denk gelmesini isteyen birçok çift, Sevgililer Günü'nü bekledi. Çiftler bu özel güne randevu alabilmek için aylar öncesinden Antalya Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne başvurdu.

Sevgililer Günü'nün sabah saatlerinden itibaren çok sayıda gelin ve damat ile yakınları nikah salonlarını doldurdu.

Nikahları kıyılan çiftlere, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek adına kırmızı gül ve kahve fincanı hediye edildi.

Gelinlerden Selin Demir, 14 Şubat'ı özel bir gün olduğu için seçtiklerini, hem nikahlarının hem de 14 Şubat'ın kendileri için anlamlı hale geldiğini belirtti.

Mutlu ve heyecanlı olduklarının dile getiren Demir, "Bizim gibi bugün evlenecek tüm çiftlere mutluluk diliyoruz. Muhittin Böcek Başkanımıza da hediyeleri için çok teşekkür ediyoruz." dedi. ???????

YORUMLAR
500

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sevgililer Günü, Antalya, Evlilik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih ettiler - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:31 Mustafa Sarıgül'ün TikTok videolarından esinlendiler! Güldür Güldür'de kahkahaya boğan skec
16:31 Muhammed Nur Nahya, Haberler.com'a konuk oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek kırdı geçirdi
16:17 Ukrayna-Rusya krizi altının yükselmesine neden oluyor!
16:12 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz
16:09 Kumar borcu kan döktü! 58 yaşındaki kadın, oğlunun arkadaşları tarafından katledildi
16:03 Evinde ölü bulunan kadının katilleri, oğlunun arkadaşları çıktı!
16:00 Messi takdir topladı! Cinsel içerikli fotoğraflara, takipten çıkarak yanıt verdi
15:55 Peru'daki kazı alanından 6 çocuk mumyası çıkarıldı: 2800 yıl önce kurban edilmişler!
15:48 Aynı eve 5 kez hırsız girdi! Ne musluk ne kapı kaldı
15:43 Son Dakika: Zincir marketlerden açıklama: Yüzde 7'lik KDV indirimini etiketlere yansıttık
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 16:57:38. #1.12#
SON DAKİKA: Evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih ettiler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement