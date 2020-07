Evlenmek için gittiği Ukrayna'da koronaya yakalandı - Son Dakika

Ukrayna'da yaşayan kız arkadaşıyla evlenmek için Kiev'e giden Taner Köken, korona virüse yakalanınca hastanede tedavi altına alındı. Köken, Kiev'de tedavi edildiği hastane koşullarının yetersiz olduğunu görünce şok yaşadı. Türkiye'de yaşayan ve yalnız kalan Parkinson hastası anne Zeliha Köken, Ukrayna'da mahsur kalan oğlunun bir an önce Türkiye'ye getirilerek tedavisine burada devam edilmesini istediğini belirtti.

Tuzla'da bir okulda devlet memuru olarak görev yapan Taner Köken, iki senedir tanıştığı kadınla evlenmek için 7 Temmuz günü Ukrayna Kiev'e gitti. Köken, 14 Temmuz günü ateşinin yükselmeye başlaması üzerine korona virüs testi yaptırdı. Testi 17 Temmuz günü yaptıran Köken, 21 Temmuz günü test sonucunun pozitif çıkması üzerine Kiev'de hastaneye yatırıldı. Evlenip Türkiye'ye geri dönmeyi planlayan Köken, korona virüs nedeniyle Ukrayna'da mahsur kaldı. Köken, 6 gündür tedavi edildiği hastanenin koşullarının iyi olmadığını, hastanenin hijyenik olmadığını ve kendilerine iyi bakılmadığını ifade etti. Annesi Zeliha Köken ile telefonda görüşen Taner Köken, hastane koşullarından bahsederek memnun olmadığını dile getirdi. 75 yaşındaki Parkinson hastası Zeliha Köken, kendisine bakacak tek kişi olan oğlu Taner Köken'in Ukrayna'da mahsur kalmasıyla zorluk yaşamaya başladı. Anne Köken, oğlunun Türkiye'ye getirilerek buradaki hastanelerde tedavisine devam edilmesi için yetkililerden yardım istedi.

Kiev'de tedavi gören oğlunun Türkiye'ye getirilmesini talep eden anne Zeliha Köken, "Oğlumun iki senelik arkadaşı vardı, evlenmek için gitti oraya. Ama on gün, bir hafta on gün sonra bu hastalığa tutuldu. Hastaneye yatırdılar ama orada çok iyi tedavi olduğunu sanmıyorum. Çocuğumun sigarası yok, tansiyonu yok, yani böyle bir hastalığa yakalanacak bir insan değil. Kendisi hep devamlı maske takar. Oradakiler takmıyorlarmış. Kendisine doğru dürüst bakmıyorlar. Yani günde bir kere hemşire geliyor gidiyor. Çok üzülüyorum ben kendi hastalığım da ilerledi. Parkinson hastasıyım ben ondan başka bana da bakacak kimsem yok. Ben de devlet büyüklerinden yardım istiyorum, Türkiye'ye gönderilmesini istiyorum bir an evvel. Çok üzülüyorum kendisi de öyle aynı şekilde çok fena. Türkiye'de daha iyi beş yıldızlı otel gibi hastanelerimiz, onlara güveniyorum. Türkiye'ye güveniyorum. Allah korusun böyle bu hastalıktan öldü mü yakıyorlarmış, yani ben çocuğumu oralarda bırakmak istemiyorum. Bir an evvel buraya taşınmasını getirilmesini rica ediyorum devlet büyüklerinden. Tek başımayım ben" dedi. - İSTANBUL