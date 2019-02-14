Son Dakika Haberleri: Evlenmek İçin Sevgililer Günü'nü Seçtiler

Evlenmek İçin Sevgililer Günü'nü Seçtiler

1 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "14" çift evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçti.

Evlenmek İçin Sevgililer Günü'nü Seçtiler, System.String[]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "14" çift evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçti.


İlçede evliliklerinin özel bir güne denk gelmesi için başvuruda bulunan 14 çiftin nikahlarını belediye ve bazı düğün salonları ile otellerde, belediye nikah memuru Nevin Tuncer tarafından kıyıldı.


Nikahları kıyılan çiftlerden Ahmet Emre Öcel, evlenmek için 14 Şubat gününü özellikle seçtiklerini, değişik duygular içinde olduğunu söyledi.


Öcel ile dünya evine giren Seda Aydın Öcel de böyle anlamlı bir günde evleniyor olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Öcel, "4 yıldır bu günü bekliyorduk. Özellikle bu güne ayarladık. Bugün 14 nikahın kıyılması da bir tesadüf oldu. İnşallah hayatımız böyle güzel tesadüflerle gider." dedi.

Nikah töreninin ardından çiftler, güne özel fotoğraflar çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:46 Kaynak: AA

Karabük, 14 Şubat, Sevgililer Günü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emmanuel Emenike'den Çok Konuşulacak Sevgililer Günü Paylaşımı! Ünlü İsimlerin Sevgililer Günü Paylaşımı Sosyal Medyaya Damga Vurdu

Canlı Yayında Dilber Ay'dan Tokat İtirafı! Atletico Madrid'de Çocuklara Cinsel Tacize Karşı İç Soruşturma
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 19:24:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evlenmek İçin Sevgililer Günü'nü Seçtiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]