Evlenmek için Sevgililer Günü'nü seçtiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evlenmek için Sevgililer Günü'nü seçtiler - Son Dakika

Evlenmek için Sevgililer Günü'nü seçtiler

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta, Onikişubat Belediyesi tarafından belirlenen 17 çift, toplu nikah töreninde ömür boyu mutluluk için "evet" diyerek, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hayatlarını birleştirdi.

Kahramanmaraş'ta, Onikişubat Belediyesi tarafından belirlenen 17 çift, toplu nikah töreninde ömür boyu mutluluk için "evet" diyerek, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hayatlarını birleştirdi.

Atatürk Parkı Nikah Sarayı'nda düzenlenen törende 17 çiftin nikahını kıyan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, burada yaptığı konuşmada, aile kurmanın önemine değindi.

"Aile, ülkemizin temel müesseselerinden biridir." diyen Mahçiçek, "14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yeni evlenecek çocuklarımızın, evlatlarımızın nikahlarında bulunmak ve onların mutluluklarını paylaşmak için bugün böyle bir program düzenledik." dedi.

Programı her yıl düzenlediklerini anımsatan Mahçiçek, son dönemde boşanma oranlarının yükseldiğini, bunun da kutsal aile müessesesinin öneminin çok iyi kavranması gerektiğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Bu ülkenin temel taşının çekirdek aile olduğuna işaret eden Mahçiçek, "Bu noktada evlilik müessesesinin çok daha sağlıklı ve güzel yürütülmesi lazım. Karşılıklı sevgi ve sadakat içinde anlayış birliğiyle, sabırla, metanetle mutluluğun paylaşılması lazım." diye konuştu.

Esra Gökkuş da 14 Şubat'ı özellikle seçtiklerini ve Sevgililer Günü'nde hayatlarını birleştirdiklerini belirterek, toplu nikah töreni için Onikişubat Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kahramanmaraş'tan gelin almanın güzel bir duygu olduğunu anlatan Ramazan Yılmaz da "Ben Muğla'dan geliyorum. 14 Şubat özel bir gün ve ben de hem Sevgililer Günü hem de evlilik yıl dönümü olarak ikisini bir arada çıkarayım dedim. Bugün evlenerek ayrı masraf yapmaktan kaçmış olduk." ifadelerini kullandı.

Nikah töreninin ardından Mahçiçek, yeni evlenen çiftlere fincan takımı hediye etti.

Evlenmek için Sevgililer Günü'nü seçtiler

Sevgililer Günü, Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:31 Kaynak: AA
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