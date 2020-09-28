Son dakika haber! Evliliklerine izin vermeyen kadını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Evliliklerine izin vermeyen kadını öldüren zanlı tutuklandı

UŞAK - Uşak'ta, evlenmek istediği küçük kızın annesini öldüren genç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25 Eylül'de meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Muhammet Fahim Kaderi (23), kendisi gibi yabancı uyruklu olan ve evlenmek istediği Z.K.'nin evine gitti. Evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı Kaderi ve Z.K.'nın annesi Mahsume Kanbere arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bıraktı. Kaderi yanında getirdiği bıçakla Kanbere'yi karnından bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Kanbere'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, katil zanlısı Kaderi'yi arama çalışması başlattı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sokak sokak güvenlik kameralarını izleyerek, kaçak Kaderi'yi Kemalöz Mahallesi'nde saklandığı bir evde kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kaderi tutuklanarak cezaevine gönderildi.