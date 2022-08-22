Evlenmek isteyen babasına kızdı, garajı ateşe verdi - Son Dakika
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Evlenmek isteyen babasına kızdı, garajı ateşe verdi

22.08.2022 23:37

Evlenmek isteyen babasına kızdı, garajı ateşe verdi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evlenmesini istemediği babasını ikna edemeyen oğlu, garajı yakarak kaçtı.

Evlenmek isteyen babasına kızdı, garajı ateşe verdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evlenmesini istemediği babasını ikna edemeyen oğlu, garajı yakarak kaçtı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, itfaiye ekibinin yangına yetişirken kazaya karıştığı öğrenildi.

Olay, Doğan Mahallesi Eski Değirmen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce eşini kaybeden Şevket T. evlenmek istedi. Evliliğe karşı olan oğlu Erdem T. (24), babasını bu fikirden caydırmak istedi. Anlaşamayan baba ve oğul arasında tartışma çıktı. Evden çıkan Erdem T., garajı ateşe vererek otomobiliyle kayıplara karıştı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Yangının çıkış sebebini anlatan komşu, "Baba evlenmek isteyince oğlu izin vermeyerek evi yakacağını söylemiş. Daha sonra baba Şevket T. polise giderek oğlunun evi yakacağını söylemiş ancak polisler inanmamış. Oğlu evi yaktığında Şevket T. evdeydi, zorla evden çıkarttık" dedi.

Öte yandan, polis, kaçan genci yakalamak için çalışma başlatırken yangına yetişmeye çalışan itfaiye aracı otomobile çarparak kaza yaptığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Değirmen Sokak, İtfaiye, Kocaeli, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evlenmek isteyen babasına kızdı, garajı ateşe verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evlenmek isteyen babasına kızdı, garajı ateşe verdi - Son Dakika
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