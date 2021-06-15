Evlenmek vaadiyle 13 bin 250 lira dolandırıldı - Son Dakika

Samsun'da bir kişi evlenmek vaadiyle parasının alındığını ve dolandırıldığını iddia ederek polise şikayette bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 53 yaşındaki S.M. adlı şahıs bir kişinin evlenme vaadiyle kendini kandırarak 13 bin 250 lira parasını alıp kayıplara karıştığını ileri sürerek polise şikayette bulundu. Polis kimliği belirsiz dolandırıcının kimlik tespitine ve yakalanmasına çalışıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN