Son Dakika Haberleri: Evlenmeler Azaldı, Boşanmalar Arttı

Evlenmeler Azaldı, Boşanmalar Arttı

1 saat önce

Türkiye'de olduğu gibi Edirne'de de evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı.

Evlenmeler Azaldı, Boşanmalar Arttı, System.String[]
Türkiye'de olduğu gibi Edirne'de de evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılına göre yüzde 2,9 azalarak 553 bin 202'ye geriledi. Kaba evlenme hızı binde 6,8 olarak gerçekleşti. 2018'de boşanma sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10,9 artarak 142 bin 448'e yükseldi.

Kaba boşanma hızı binde 1,75 oldu.


Edirne'de ise evlenmeler yüzde 6,8 azaldı, boşanmalar yüzde 15,1 arttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:07 Kaynak: AA

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