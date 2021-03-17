Evlenmelerine izin verilmeyen gençler 4 katlı evin çatısında el ele tutuşup aşağı atladı - Son Dakika

Evlenmelerine izin verilmeyen gençler 4 katlı evin çatısında el ele tutuşup aşağı atladı

17.03.2021 07:47
Evlenmelerine izin verilmeyen gençler 4 katlı evin çatısında el ele tutuşup aşağı atladı, System.String[]

Adana'da iddiaya göre evlenmek isteyen iki genç aileleri izin vermeyince 4 katlı müstakil evin damından el ele tutuşarak aşağı atladı.

Adana'da iddiaya göre evlenmek isteyen iki genç aileleri izin vermeyince 4 katlı müstakil evin damından el ele tutuşarak aşağı atladı. Gençlerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bayram T. (20) ve Büşra D. (20) evlenmek istiyor. Ancak Büşra D.'nin ailesi Bayram T. ile evlenmesine izin vermiyor. Bunun üzerine Bayram T., akşam saatlerinde Büşra D.'yi ailesiyle birlikte yaşadığı eve kaçırdı. Büşra'nın ailesi durumu fark etmesi üzerine, Bayram T.'nin evine gidiyor.

"El ele tutuşup aşağı atladılar"

Büşra D. ailesinin geldiğini görünce, Bayram T. ile ele ele tutuşup 4 katlı müstakil evin damından aşağı atladı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gençleri Adana Şehir Hastanesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Gençlerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Bayram, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evlenmelerine izin verilmeyen gençler 4 katlı evin çatısında el ele tutuşup aşağı atladı - Son Dakika


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