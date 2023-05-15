Kız arkadaşıyla evlenmesine karşı çıkan babasını öldüren oğul: Babamı çok seviyorum, pişmanım - Son Dakika
Üye Girişi
Kız arkadaşıyla evlenmesine karşı çıkan babasını öldüren oğul: Babamı çok seviyorum, pişmanım

Kız arkadaşıyla evlenmesine karşı çıkan babasını öldüren oğul: Babamı çok seviyorum, pişmanım

15.05.2023 11:07

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evlenmesine karşı çıkan babası Erkan Şirinel'i (45) av tüfeği ile vurarak öldüren Emirhan Şirinel (21), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 18 Mart'ta Çekirge Mahallesi 2'nci Çamlı Sokak'ta meydana geldi. Kız arkadaşı ile evlenmek istediğini söyleyen Emirhan Şirinel, buna karşı çıkan babası Erkan Şirinel ile tartıştı. Çıkan kavgada Emirhan Şirinel, av tüfeği ile babasını vurarak öldürdü. Polisi arayıp, babasının intihar ettiğini söyleyen Emirhan Şirinel, çelişkili ifadeler verince gözaltına alındı. Sorgusunda suçunu itiraf eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"ELİNE ATEŞ ETMEK İÇİN TETİĞE BASTIM"

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Emirhan Şirin, psikolojik sorunları olduğunu, önceki duruşmalarda babasının kız arkadaşı ile evlenmesine karşı çıktığını belirterek, şunları anlattı: "O akşam sokaktan sesler gelince kız arkadaşımın ailesinin kapıya geldiğini düşündüm. Tüfeği aldım. Annem ile yatan babamın, sinirlenip kız arkadaşıma zarar vermesinden korktum. Bu sırada babamın sol elini kaldırdığını görünce, eline ateş etmek için tetiğe bastım. Daha sonra yaşaması için kendisine kalp masajı yaptım, yarasına tampon uyguladım. Babamı çok seviyorum. Üzgünüm, pişmanım."

"VERİLECEK KARARA SAYGILIYIM"

Emirhan Şirinel karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık ile Erkan Şirinel'in ablası Füsun Şirinel ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son sözü sorulan Şirinel, "Aileme layık bir evlat olamadım. Uzman çavuş olmayı hayal ediyordum. O da gerçekleşmeyecek. Üzgünüm, verilecek karara saygılıyım" dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Emirhan Şirinel'i, 'üst soya ve beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Mert kursun : sen her sevdigini oldürüyorsan vay o kızın haline Cevap Yaz 54 0 Yayından Kaldır
  • Demirhan Nadir: Allah yardım etsin. Artık pembe odada merhabalaşırlar 1sene sonra çocukları olur 60 yaşında evladına kavuşur o zamanda çocuğu 40yaşında olur. Durumun özeti bu Rabbim kimsenin aklını almasın. Saygı ve sevgilerimle 13 2 Yayından Kaldır
500

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kız arkadaşıyla evlenmesine karşı çıkan babasını öldüren oğul: Babamı çok seviyorum, pişmanım - Son Dakika


Son Dakika
23:56 Juventus'un yüzü bir türlü gülmüyor! Takımın yıldızı, sezonu kapattı
23:55 İlk defa Meclis'e giren HÜDA PAR, seçim zaferini Kürtçe halay eşliğinde kutladı
23:45 Seçimin faturası ona kesildi! Onursal Adıgüzel istifa etti
23:39 Seçimin faturası ona kesildi! Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel'i görevden aldı
23:04 Ünlü topçunun sevgilisinin her hareketi olay oluyor! Georgina Rodriguez, bu kez bakın ne yaptı
22:58 Her hareketi olay oluyor! Cesur pozlarıyla bilinen Georgina Rodriguez, bu kez bakın ne yaptı
22:33 ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Sevda Özbek'ten Kılıçdaroğlu'na çağrı: 2. turda sorumluluğu Sinan Oğan'a devredin
22:27 ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Sevda Özbek'ten Kılıçdaroğlu'na çağrı: 2. turda sorumluluğu Sinan Oğan'a devredin
22:17 Adana'da cinnet getiren koca dehşet saçtı
22:17 Babacan seçim sonuçlarını değerlendirdi: 2 buçuk da kapanır 12 buçuk da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2023 00:12:50. #1.12#
SON DAKİKA: Kız arkadaşıyla evlenmesine karşı çıkan babasını öldüren oğul: Babamı çok seviyorum, pişmanım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement