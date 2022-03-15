Evler için tehlike oluşturan heyelan, set olarak çekilen duvarları yıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Evler için tehlike oluşturan heyelan, set olarak çekilen duvarları yıktı

15.03.2022 18:11

Evler için tehlike oluşturan heyelan, set olarak çekilen duvarları yıktı Kar yağışı sonrası Yenice ilçesi heyelanla boğuşuyor Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı Köyü Bostancılar Mahallesinde bu yıl etkili olan kar yağışıyla birlikte toprağın yumuşaması sonucu meydana gelen...

Evler için tehlike oluşturan heyelan, set olarak çekilen duvarları yıktı

Kar yağışı sonrası Yenice ilçesi heyelanla boğuşuyor

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı Köyü Bostancılar Mahallesinde bu yıl etkili olan kar yağışıyla birlikte toprağın yumuşaması sonucu meydana gelen heyelan tehlikesi devam ediyor.

İlçeye bağlı Değirmenyanı Köyü heyelan afetiyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Çökme ve derin yarıklar nedeniyle evlerin boşaltıldığı Erfeyli Mahallesinin ardından Bostancılar Mahallesi de meydana gelen heyelan korkuya neden oldu. Bu yıl etkili olan kar ve sağanak yağışı sonrası yumuşayan toprak, yola set olarak çekilen duvarları yıktı. Köylüler yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerden yardım istiyorlar.

Köy sakinlerinden Şahin Pat, "İki hafta önce burası çökmeye başladı. Çökmeye başladıktan sonra yolu kısmen kapattı" dedi.

Heyelanın yol boyunca devam ettiğini belirten Pat, "Heyelan ve dere yataklarından dolayı bu mahallenin de bir sonu yok. Kaç defa ihaleye verildi ama bu dereler yapılmadı. Göçükten dolayı evlerimiz tehlikedeyken dere yataklarında meydana gelen taşkınlıklar nedeniyle de kötü durumdayız. Aşırı yağışlarda sabahlara kadar kimse uyuyamıyor su baskını olma ihtimali olduğu için. O yüzden bu evlerin hepsi risk altında" diye konuştu.

Köye giden yolların kapanma riski ile karşı karşıya olduğunu kaydeden Pat, yapılan duvarın heyelanla sürekli yıkıldığını ifade etti.

'Karayolu heyelanla karşı karşıya'

Öte yandan Yenice - Yortan karayolu Kadıoğlu mevkiinde de aşırı yağışlar nedeniyle yolun kenarında da meydana gelen heyelanda elektrik direği yıkıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler güvenlik şeridi çektiği yolda güvenlik önlemi aldı. Afetin meydana geldiği bölgenin yakınında bulunan evin önünde de oluşan yarıkları kum doldurarak kapatmaya çalışan vatandaşlar tedirginlik yaşıyor.

Evler için tehlike oluşturan heyelan, set olarak çekilen duvarları yıktı
Evler için tehlike oluşturan heyelan, set olarak çekilen duvarları yıktı
Evler için tehlike oluşturan heyelan, set olarak çekilen duvarları yıktı

YORUMLAR
500
İkinci kez heyelanın meydana geldiği köyde vatandaşlar traktörlerle eşyalarını taşıdı İkinci kez heyelanın meydana geldiği köyde vatandaşlar traktörlerle eşyalarını taşıdı Sürücülerin buzlu yollardaki ecel terleri kameralara böyle yansıdı Sürücülerin buzlu yollardaki ecel terleri kameralara böyle yansıdı

Toprak Kayması, Karabük, Yenice, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evler için tehlike oluşturan heyelan, set olarak çekilen duvarları yıktı - Son Dakika


Son Dakika
18:05 Son Dakika: Rusya'dan misilleme geldi! ABD Başkanı Biden dahil 13 üst düzey isim yaptırım listesinde
17:58 Torrent, Fatih Terim'in yerini nasıl aldı? Galatasaray yöneticisi işin aslını anlattı
17:56 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, savaşla ilgili dikkat çeken açıklamaya yer verdi: Gerekli desteği sağlıyoruz
17:53 Melih Gökçek ve eşi Nevin Gökçek koronavirüse yakalandı: Dostlarımız ve sevenlerimizden dua bekleriz
17:51 Temelini Kılıçdaroğlu atmıştı! Mahkeme ihale kararını iptal etti
17:41 Kimse neden yaptığını anlamadı! Her gün okulun kapısını tekmeleyip, bağırıyor
17:37 Düğün pastasındaki detay herkesin tadını kaçırdı! Konuklar bir bir salonu terk etti
17:29 Citroen Ami'nin elektrikli aracı satışta! Türkiye fiyatı belli oldu
16:35 Benzema zirveye yerleşti! 413 golle en golcü unvanına sahip oldu
16:31 ABD'de tepki toplayan ırkçı saldırı! Asansörde hakaretler yağdırdığı kadına arka arkaya 125 yumruk attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 18:18:25. #1.11#
SON DAKİKA: Evler için tehlike oluşturan heyelan, set olarak çekilen duvarları yıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement