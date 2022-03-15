Evler için tehlike oluşturan heyelan, set olarak çekilen duvarları yıktı - Son Dakika

Evler için tehlike oluşturan heyelan, set olarak çekilen duvarları yıktı

Kar yağışı sonrası Yenice ilçesi heyelanla boğuşuyor

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı Köyü Bostancılar Mahallesinde bu yıl etkili olan kar yağışıyla birlikte toprağın yumuşaması sonucu meydana gelen heyelan tehlikesi devam ediyor.

İlçeye bağlı Değirmenyanı Köyü heyelan afetiyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Çökme ve derin yarıklar nedeniyle evlerin boşaltıldığı Erfeyli Mahallesinin ardından Bostancılar Mahallesi de meydana gelen heyelan korkuya neden oldu. Bu yıl etkili olan kar ve sağanak yağışı sonrası yumuşayan toprak, yola set olarak çekilen duvarları yıktı. Köylüler yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerden yardım istiyorlar.

Köy sakinlerinden Şahin Pat, "İki hafta önce burası çökmeye başladı. Çökmeye başladıktan sonra yolu kısmen kapattı" dedi.

Heyelanın yol boyunca devam ettiğini belirten Pat, "Heyelan ve dere yataklarından dolayı bu mahallenin de bir sonu yok. Kaç defa ihaleye verildi ama bu dereler yapılmadı. Göçükten dolayı evlerimiz tehlikedeyken dere yataklarında meydana gelen taşkınlıklar nedeniyle de kötü durumdayız. Aşırı yağışlarda sabahlara kadar kimse uyuyamıyor su baskını olma ihtimali olduğu için. O yüzden bu evlerin hepsi risk altında" diye konuştu.

Köye giden yolların kapanma riski ile karşı karşıya olduğunu kaydeden Pat, yapılan duvarın heyelanla sürekli yıkıldığını ifade etti.

'Karayolu heyelanla karşı karşıya'

Öte yandan Yenice - Yortan karayolu Kadıoğlu mevkiinde de aşırı yağışlar nedeniyle yolun kenarında da meydana gelen heyelanda elektrik direği yıkıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler güvenlik şeridi çektiği yolda güvenlik önlemi aldı. Afetin meydana geldiği bölgenin yakınında bulunan evin önünde de oluşan yarıkları kum doldurarak kapatmaya çalışan vatandaşlar tedirginlik yaşıyor.