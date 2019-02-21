Evler Kar Altında Kaldı
2 saat önce
Sivas'ın İmranlı ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası köylerdeki evler kar altında kaldı.
Sivas
'ın İmranlı
ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası köylerdeki evler kar altında kaldı.
Sivas merkezde etkisini yitiren kar yağışı kırsal bölgelerde etkisini sürdürüyor. İmranlı ilçesine 21 kilometre uzaklıkta bulunan Karataş
köyüne bağlı Karataş yaylasında etkili olan kar yağışı köyü beyaza bürüdü. Hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı köyde yaşayan vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Etkisini aralıklarla gösteren kar yağışı neredeyse bazı evleri ve ahırları tamamen kapladı. Soğuk havanında etkisini sürdürdüğü yaylada zaman zaman da çeşmeden akan sular donuyor. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:38 Kaynak: İHA
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