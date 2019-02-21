Son Dakika Haberleri: Evler Kar Altında Kaldı

Evler Kar Altında Kaldı

2 saat önce

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası köylerdeki evler kar altında kaldı.

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Sivas'ın İmranlı ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası köylerdeki evler kar altında kaldı.

Sivas merkezde etkisini yitiren kar yağışı kırsal bölgelerde etkisini sürdürüyor. İmranlı ilçesine 21 kilometre uzaklıkta bulunan Karataş köyüne bağlı Karataş yaylasında etkili olan kar yağışı köyü beyaza bürüdü. Hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı köyde yaşayan vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Etkisini aralıklarla gösteren kar yağışı neredeyse bazı evleri ve ahırları tamamen kapladı. Soğuk havanında etkisini sürdürdüğü yaylada zaman zaman da çeşmeden akan sular donuyor. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:38 Kaynak: İHA

Karataş, İmranlı, Sivas, Güncel
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