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Evler karlar altında kaldı - Son Dakika

Evler karlar altında kaldı

08.02.2022 15:24

Evler karlar altında kaldı Ağrı'da yüksek kesimli bölgelerde bulunan köylerde evler kar altında kaldı.

Evler karlar altında kaldı

AĞRI - Ağrı'da yüksek kesimli bölgelerde bulunan köylerde evler kar altında kaldı.

Kış mevsiminin en belirgin hissedildiği illerin başında gelen Ağrı'da soğuk hava etkisini sürdürürken, sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yüksem kesimli bölgelerde de etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köyde evler kar altında kaldı. Vatandaşlar evlerin çatısında ve kapı önünde biriken karları kendi imkanlarıyla temizleye çalışırken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Evler karlar altında kaldı
Evler karlar altında kaldı
Evler karlar altında kaldı

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Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evler karlar altında kaldı - Son Dakika


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