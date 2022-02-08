Evler karlar altında kaldı - Son Dakika

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Evler karlar altında kaldı

AĞRI - Ağrı'da yüksek kesimli bölgelerde bulunan köylerde evler kar altında kaldı.

Kış mevsiminin en belirgin hissedildiği illerin başında gelen Ağrı'da soğuk hava etkisini sürdürürken, sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yüksem kesimli bölgelerde de etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köyde evler kar altında kaldı. Vatandaşlar evlerin çatısında ve kapı önünde biriken karları kendi imkanlarıyla temizleye çalışırken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.