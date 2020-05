Evler sahneye dönüşecek: Müziğe ilgilileri bekliyorlar

Yeni nesil sanatçıları destekleyen Red Bull Warm Up için başvuru dönemi başladı. Türkiye'nin her yerinden katılımın gerçekleşeceği projede seçilen 1 müzisyen ya da grup, kendi video klibine kavuşacak ve donanımlı bir müzik stüdyosunda kayıt alma şansı yakalayacak.

Müziğe ilgi duyan herkesi destekleyen Red Bull Warm Up bu yıl dijital bir formatla geri dönüyor. 7 yıldır devam eden ve bu yıl ilk kez yalnızca dijital olarak sürdürülecek proje, müziğe ilgili ve özgün müzik üreten herkese şans tanıyacak. Kendi bestelerini ve performanslarını bir video aracılığıyla gösterecek olan katılımcılar, 3 Haziran 2020 tarihine kadar RedBull.com/Warmup adresinden projeye başvurabilecek. Türkiye'nin her yerinden katılımın gerçekleşeceği projede seçilen 1 müzisyen ya da grup, kendi video klibine kavuşacak ve donanımlı bir müzik stüdyosunda kayıt alma şansı yakalayacak.

SON BAŞVURU TARİHİ: 3 HAZİRAN 2020

Katılımcılardan kendi bestelerini maksimum 4 dakikada sergileyecekleri bir video çekmeleri bekleniyor. Performansın özgün olmasını sağlayacak hayalgücü ise sınırlandırılmıyor. Video ile gerçekleşecek başvurular 3 Haziran 2020 tarihine kadar RedBull.com/Warmup adresi üzerinden yapılacak.

EN İYİ 10 MÜZİSYEN YA DA GRUP FİNALE KALACAK

Türkiye'nin her yerinden halk oylaması ile seçilen en iyi 10 müzisyen ya da grup finale kalacak. Jüri seçiminin ardından seçilen 1 müzisyen ya da 1 grup ise kendi video klibine kavuşacak. Aynı zamanda Red Bull'un desteği ile tam donanımlı müzik stüdyosunda kayıt alma şansı da yakalayacak. Böylece Red Bull Warm Up ile sesini kitlelere duyuracak.

Bugüne kadar The Kites, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Nilipek., Bubituzak, Nova Norda, The Away Days, İdil Meşe, Al'York, Ethnique Punch gibi birçok ismin yer aldığı Red Bull Warm Up'a başvuru şartlarına ilişkin daha detaylı bilgi ise RedBull.com/Warmup adresinde olacak.