Evlerde bayrak şöleni - Son Dakika

Kent merkezinde mahalleleri dolaşan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve dağıtım ekipleri kapıları çalarak, vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti. Meltem Mahallesi'nde bazı apartman sakinleri dağıtılan bayrakları balkonuna astı. Koronavirüse yönelik tedbir amacıyla evden çıkmayanların balkonuna astığı bayraklar görsel şölen oluşturdu.

ANTALYA'da koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu evde yaşamaya hazırlananların balkonuna astığı Türk bayrakları ile camlardaki süslemeler sokaklarda görsel şölen oluşturdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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