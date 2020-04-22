Evlerde bayram şenliği var - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde evler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla karşılamak için bayraklarla donatıldı.



Korona virüs salgının yayılmasını engellemek için cadde ve meydanlarda kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu evlere taşındı. Merzifonlu aileler, çocuklarıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kuruluşunun 100. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamak için evlerini Türk bayraklarıyla donattı.



"Büyük bir coşkuyla, gururla karşılamaya hazırız"



Merzifonlulara teşekkürlerini ileten Belediye Başkanı Alp Kargı, "Okullarımız kapalı olsa da evlerimizde bayram şenliği var! Ne mutlu bize ki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı büyük bir coşkuyla, gururla karşılamaya hazırız. Apartmanlarını evlatlarıyla birlikte süsleyip bu güzel tabloyu oluşturan kıymetli hemşehrilerim ve değerli yavrularımıza sevgilerimi sunuyorum." dedi. - AMASYA