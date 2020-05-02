Limak Enerji, koronavirüs salgınının şirketin hizmet verdiği bölgedeki enerji tüketimlerine etkisine dair kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi.
Limak Enerji, koronavirüs salgınının şirketin hizmet verdiği bölgedeki enerji tüketimlerine etkisine dair kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Bu sonuçlara göre; mesken enerji tüketiminde geçen yıla oranla yüzde 17'lik artış yaşandı.
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2.05.2020 03:14:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evlerde enerji tüketimi yüzde 17 arttı - Son Dakika