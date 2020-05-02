Evlerde enerji tüketimi yüzde 17 arttı

Limak Enerji, koronavirüs salgınının şirketin hizmet verdiği bölgedeki enerji tüketimlerine etkisine dair kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Bu sonuçlara göre; mesken enerji tüketiminde geçen yıla oranla yüzde 17'lik artış yaşandı.

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