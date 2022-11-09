Enerji tasarruflu ampullerde ölümcül tehlike! Cam kırığı elini kesti, solunum sistemi felç olurken hastaneye zor yetişti - Son Dakika
Üye Girişi

Enerji tasarruflu ampullerde ölümcül tehlike! Cam kırığı elini kesti, solunum sistemi felç olurken hastaneye zor yetişti

09.11.2022 14:52
Enerji tasarruflu ampullerde ölümcül tehlike! Cam kırığı elini kesti, solunum sistemi felç olurken hastaneye zor yetişti

Evlerde kullanılmaya başlayan enerji tasarruflu ampulle ilgili bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan olay büyük ses getirdi. Genç kadın, evde kırılan ampulleri temizlemek isterken elinin kesildiğini ardından kendisini hastanede bulduğunu belirtti. Buna göre ampulün içerisinde sıvının zehirli olduğu ve kadının zehirlendiği ortaya çıktı.

Sosyal medyada genç bir kadın tarafından paylaşılan gönderi, büyük yankı uyandırdı. Genç kadın, evde enerji tasarruflu ampulün kırılmasının ardından nasıl ölümden döndüğünü paylaştı. Genç kadın, kocasının düşürdüğü ampul kutusundaki kırıkları temizlemek isterken bir anda hastanelik olduğunu ve ölümden döndüğünü dile getirdi.

"ÇIPLAK ELLE TOPLADIM"

İşte sosyal medyada genç kadın tarafından paylaşılan o olay: "Eşim yanlışlıkla enerji tasarruflu 8 ampulün bulunduğu kutuyu yere düşürünce tüm cam parçaları tuzla buz olup çevreye saçıldı. Ben ise bütün düşüncesizliğimle alelacele büyük parçaları çıplak elle toplayarak çöpe attım ve hemen ardından elektrik süpürgesiyle küçük parçaları temizledim. Sorun çözülmüştü. Ya da benöyle sandım... (Bazen boş bulunup olmadık yanlışlar yapabiliyor insan)"

"BİRKAÇ SAAT SONRA NEFES ALMA ZORLUĞU BAŞLADI"

Aradan birkaç saat geçtikten sonra nefes alma zorluğu başladı. Anaflaktik şok belirtileri yaşıyordum. Geç de olsa anlamıştım ki ampulde bulunan gaz halindeki cıva, solunum sistemimi felç etmek üzereydi. Süratle en yakın hastanenin acil servisine attık kendimizi.

"EŞİNİZLE Mİ KAVGA ETTİNİZ DİYE SORDU"

Giriş işlemlerinin ardından acil doktoru belirdi. Eller cepte beni tepeden tırnağa süzdükten sonra, neler olduğunu anlatmama müsaade etmeden "Eşinizle kavga mı ettiniz?" diye sordu.

"KENDİMİ KAYBETMEDEN ÖNCE EŞİMİN BAĞIRDIĞINI DUYDUM"

Yükselen tansiyon, solunum bozukluğu, korkudan kaynaklanan gerginlik sayın doktorumuzda çok anlamlı bir teşhise ve tedavi kararına sebep olmuştu: Anksiyetesi atağı geçiriyor, sakinleştirici verin! Ben iyice yavaşlayan solunumumla kendimi kaybetmeden eşimin bağırdığını duydum: "Zehirlendi, nefes alamıyor, dudakları ve tırnakları morardı; ölüyor, ne anksiyetesi? Ne biçim hekimsiniz?" Gerisini hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda etrafımda 5 hekim, 4 hemşire, yüzümde de oksijen maskesi vardı. Nihayet doğrular anlaşılmış, teşhis konulmuştu:

"ÇOK CİDDİ SAĞLIK SORUNU OLUŞTURABİLİRLER"

Kırılan ampullerdeki zehirli gazı soluyarak zehirlenmiştim. En yaşlı olan hekim, elimi tutarak konuşmaya başladı: "Bakın çok ciddi bir sağlık problemiyle karşı karşıyasınız. Enerji tasarruflu ampuller aslında çok ciddi sağlık sorunu oluşturan baş belalarıdırlar...

"KIRILDIĞINDA ELİNİZLE DOKUNMAYIN"

1. Kırıldığında elinizle dokunmayın.

2. Derhal pencereleri açarak havalandırın.

3. Havalandırmanın ardından elektrik süpürgesi asla kullanmayın. Cam kırıklarını fırça ve faraşla temizleyin!!!

Hayat kurtaran bu önemli bilgiyi tüm sevdiklerinize paylaşın.

YORUMLAR
500
Rus kadınların 'Neden Türk erkeklerini seviyorsunuz?' sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti: Ev işlerine yardım ediyorlar Rus kadınların 'Neden Türk erkeklerini seviyorsunuz?' sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti: Ev işlerine yardım ediyorlar Akılalmaz hediye! Kanını damarından çekip sevgilisine tespih yaptırdı Akılalmaz hediye! Kanını damarından çekip sevgilisine tespih yaptırdı

Sosyal Medya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Enerji tasarruflu ampullerde ölümcül tehlike! Cam kırığı elini kesti, solunum sistemi felç olurken hastaneye zor yetişti - Son Dakika


Son Dakika
14:30 "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir." diyen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı
14:16 Mollanın sarığını düşürmek isteyen protestocu, hiç b eklemediği bir tepkiyle karşılaştı! O anlar saniye saniye kaydedildi
14:07 Seda Sayan'dan canlı yayına damga vuran hareket! Çorap giymediğini göstermek için ayağını masaya uzattı
13:54 Ankara'da kuduz tanısıyla tedavi gören 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
13:51 Teknik direktör asist yaptı! Volkan Demirel'den futbol tarihinde bir ilk
13:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli saat 15.00'da Beştepe'de görüşecek
13:39 Bu acıya yürek dayanmaz! Yangında yaşamını yitiren 9 kişinin tabutu yan yana dizilerek son yolculuğuna uğurlandı
13:07 Survivor şampiyonu Cemal Can'dan yarışma sonrası hayranlarının yüreklerini sızlatan itiraf
12:17 ABD'li oyuncu Chris Evans "Yaşayan En Seksi Erkek" seçildi
08:42 AK Partili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret sözleri: Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2022 14:53:05. #1.13#
SON DAKİKA: Enerji tasarruflu ampullerde ölümcül tehlike! Cam kırığı elini kesti, solunum sistemi felç olurken hastaneye zor yetişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement