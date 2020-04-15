EVLERDE KORONAVİRÜS MODASI - Son Dakika
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EVLERDE KORONAVİRÜS MODASI

6 saat önce

Koronavirüs salgının ardından bir çok şirket çalışanlarıyla toplantılarını video konferans olarak gerçekleştirmeye başladı.

Koronavirüs salgının ardından bir çok şirket çalışanlarıyla toplantılarını video konferans olarak gerçekleştirmeye başladı. Bir çok hazır giyim markası ve modacı üstü gömlek altı pijama şeklinde kombinler hazırlayıp satışa sundu. Modacı Cengiz Abazoğlu ev modasını yorumlarken, modacı Oktay Seven evden görüntülü konferanslara katılan kadınların nasıl daha şık olabileceklerini anlattı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında bir çok şirket çalışanlarının salgından etkilenmemesi için çalışmalarını evden sürdürmelerini istedi. Evden çalışmaların arttığı bu dönemde iş toplantıları da artık video konferans olarak yapılmaya başlandı. Bu durum hazır giyim firmaları ve modacıları da etkiledi. Üstü gömlek altı pijama şeklinde kombinler yapılırken, modacıların evde çalışanlar içinde yeni modeller tasarlamaya başladı.

EVDEN ÇALIŞTIĞIMIZ ŞU GÜNLERDE MALUM MODADA YENİ BİR ŞEKLE DOĞRU İLERLİYOR

Ev modasını yorumlayan Modacı Cengiz Abazoğlu, Evden çalıştığımız şu dönemde malum modada yeni bir şekle doğru ilerliyor denebilir. Altta eşofman ya da pijama üstte takım elbise, kadınlarda bu görüntü aslında çok uzak değil, çünkü birkaç sezondur çok değişik tasarımlara ulaşmış pijama tarzı görüntülere sokaklarda hep rastladık. Bende koleksiyonlarımda yer verdim. Birkaç yaz koleksiyonunda. Erkekler için bu bir rahatlama olabilir belki evden çalışmanın ve bu denli bir konforlu görüntüyle birlikte daha kreatif daha yaratıcı daha üretken olabilir, evden çalışıldığı sürece. Olmaz dediğimiz bir çok şey oluyor. Hayatta bu da belki modanın yeni bir yöne doğru şekillenmesine aracılık edecek. Benim kişisel tercihim milyonlarla birlikte normal eski halimize dönmek. Takım elbisenin üzerine bir maske takmamak ve takım elbisenin altında pijama değil de onun kendi kombinasyonuyla ortalarda olmak ama malum bu günlerde böyle çeşitli denemeler oluyor. diye konuştu.

ARTIK SOKAK MODASI YOK EV MODASI VAR

Kadınların evde de şık olabileceklerini belirten modacı Oktay Seven ise, Karantinadan dolayı hanımefendi ve beyefendiler evde olduğu için artık ev modası denilen bir sistem çıktı. Bize de sıkça sorulan sorular neler giyebiliriz neler yapabiliriz gibisinden oluyor. Biz de videolar yayınlıyoruz. Özel sektörde, bankalarda çalışanlar çoğunlukla gömlek giyiyorlar. Ben sade bir gömlek giymektense broş takmalarını ve gömleklerini zenginleştirmelerini öneriyorum. Genellikle kadınlar aksesuar kullanmayı severler, bu tarz broşlarda karşısındakine saygıdan dolayı ve kendilerini daha güzel hissetmeleri için çok güzel bir avantaj. Evde çalışanlar 'v yaka' bluzlar tercih edebilirler. Bluza şık bir kolye takabilirler. Bisiklet yaka bir bluz giyiyorsa yakasına bir broş takabilirler. Şifon, balon, karpuz kollar bu sene moda çok şık modeller var. Herhalde bayanlar artık daha çok tercihi bluzlardan yana olur diye düşünüyorum. Evde çeşitli kolyeleri olanlar kolyelerini keserek boncukları bluzlarına dikebilirler. Farklı bir aksesuar yaratabilirler. Bluzlarını keserek farklı tasarımlarda yapabilirler. Biz de artık bluzlara yöneldik. Bizden taşlı maskeler isteyen hanımlarda var gösteriş acısından kendileri de çok rahat maske yapıp üzerlerine swarovski taşlar alıp maskelerde kullanıp bir yere giderken kullanabilirler tabii ki tamamen koruyucu olması şartıyla maskenin bunlar önemli detaylar. Artık sokak modası yok ev modası var dedi.

EVLERDE KORONAVİRÜS MODASI

Cengiz Abazoğlu, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:40 Kaynak: DHA

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