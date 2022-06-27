Gaziantep Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda evlerin bazı bölümlerine ekili halde 175 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 78 gram esrar, 30 gram metamfetamin (Ateş-Buz) ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Konuyla ilgili 15 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika! Evlerde uyuşturucu yetiştirenlere polis baskını - Son Dakika

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