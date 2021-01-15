Evlerden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldığı öne sürülen 3'ü kadın 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'da, evlerden yüklü miktarda ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 3'ü kadın 5 zanlı gözaltına alındı.

Y.E, Demre ilçesindeki evinden 8 Ocak'ta 350 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması üzerine durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kilitli olmayan kapının plastik kart aparatıyla açıldığını tespit etti.

Güvenlik kamerası, MOBESE ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin T.Y, A.B, S.T, K.Ö. ve C.C. olduğunu belirledi.

Şüpheliler, Antalya kent merkezindeki 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerindeki aramada, kapı açmada kullanılan plastik aparat ile yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve 9 bin 930 lira ele geçirildi.

Öte yandan, evlerin birinde 8 suçtan aranan ve hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö. de yakalandı.