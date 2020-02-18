Evlerden 100 bin liralık eşya çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evlerden 100 bin liralık eşya çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Evlerden 100 bin liralık eşya çalan 2 şüpheli yakalandı

12 dakika önce

KOCAELİ'nin Gebze ve Darıca ilçelerindeki evlerden yaklaşık 100 bin TL değerinde para, ziynet eşyası ve elektronik cihaz çalan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Evlerden 100 bin liralık eşya çalan 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

KOCAELİ'nin Gebze ve Darıca ilçelerindeki evlerden yaklaşık 100 bin TL değerinde para, ziynet eşyası ve elektronik cihaz çalan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Gebze ve Darıca ilçelerinde 24 Aralık ve 30 Aralık tarihleri arasında 3 farklı evden yaklaşık 100 bin TL değerinde para, ziynet eşyası ve elektronik cihaz çalınması olaylarıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, evlerin çevresinde bulunan güvenlik kameraları ile mobese kayıtlarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemelerde; evlere giren hırsızların daha önceden benzer suçlardan 11 suç kaydı bulunan F.T., 6 suç kaydı bulunan T.T. ve 33 suç kaydı bulunan E.B. olduğu belirlendi. Şüphelilerin İstanbul'daki ev adreslerini belirleyen polis ekipleri, yapılan operasyonlarla F.T. ve T.T.'yi gözaltına alırken, E.B.'nin başka bir suçtan yakalanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen 2 şüpheli burada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.


Darıca, Gebze, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:01 Kaynak: DHA
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