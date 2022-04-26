Evlerden 100 bin liralık hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Evlerden 100 bin liralık hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

26.04.2022 17:10
Evlerden 100 bin liralık hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Eskişehir'de değişik tarihlerde meydana gelen ve iki ayrı evden 100 bin liralık eşyanın çalındığı hırsızlık olaylarıyla ilgili 2 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de değişik tarihlerde meydana gelen ve iki ayrı evden 100 bin liralık eşyanın çalındığı hırsızlık olaylarıyla ilgili 2 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, farklı iki adreste bulunan evlerden meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı. Tepebaşı ilçesinde bulunan iki farklı ikamette toplam 100 liralık eşyanın çalındığı olaylarla ilgili kimlikleri tespit edilen şüpheliler, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

İki farklı hırsızlık olayının şüphelileri M.I. ve S.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

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Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlerden 100 bin liralık hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evlerden 100 bin liralık hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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