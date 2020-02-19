Evlerden 100 bin TL'lik soygun yapan şahıslardan biri tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Evlerden 100 bin TL'lik soygun yapan şahıslardan biri tutuklandı - Son Dakika

Evlerden 100 bin TL'lik soygun yapan şahıslardan biri tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ve Darıca ilçelerinde girdikleri 2 evden 100 bin TL değerinde ziynet eşyası, para ve elektronik cihaz çaldıkları iddiası ile gözaltına alınan 1 kişi tutuklarınken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Evlerden 100 bin TL'lik soygun yapan şahıslardan biri tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ve Darıca ilçelerinde girdikleri 2 evden 100 bin TL değerinde ziynet eşyası, para ve elektronik cihaz çaldıkları iddiası ile gözaltına alınan 1 kişi tutuklarınken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.


Edinilen bilgilere göre, 24 Aralık 2019 ve 30 Aralık 2019 tarihlerinde Kocaeli'nin Gebze ve Darıca ilçelerinde bulunan 2 eve giren hırsızlar yaklaşık 100 bin TL değerinde ziynet eşyası para ve elektronik cihaz çaldı. Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde iki evi soyan hırsızların aynı kişiler olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası ve teknik incelemelerde evleri soyan şahısların F.T., T.T. ve E.B. olduğu tespit etti. Ekipler tarafından İstanbul'da düzenlenen operasyonda F.T. ve T.T. yakalanarak gözaltına alındı. E.B.'nin ise işlediği farklı bir suç nedeniyle cezaevinde olduğu belirlendi.


Gözaltına alınan F.T. ve T.T. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyette yapılan işlemlerinde şahıslardan F.T.'nin 11, T.T.'nin ise 6 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. F.T. ve T.T. emniyette yapılan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şahıslardan F.T.'nin tutuklanmasına karar verilirken, T.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, Darıca, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Nikah memurundan 140 bin TL'lik vurgun! Kendini "Benden önce de yapılıyordu" diyerek savundu
Kaçak göçmen taşıyan taksiciye 7 bin TL ceza Korodaki sanatçıların maaşları olan 700 bin TL ile kayıplara karıştı İnternetten telefon siparişi veren kadına cinsel içerikli solüsyon gönderdiler

Son Dakika Haberleri
14:28 Enise Sude Çağlar oyunculukta ilerliyor
13:41 Ünlü top model Alessandra Ambrossio Göbeklitepe'de yürüyecek
13:41 Didem İnselel "Sır" ile tiyatro sahnesinde yer alacak
13:41 Demet Akalın'ın yeni klip stili göz kamaştırdı
13:41 Norveçli yıldıza yoğun ilgi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 15:52:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evlerden 100 bin TL'lik soygun yapan şahıslardan biri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]