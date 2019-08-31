Son Dakika Haberleri: Evlerden hırsızlık yapan 2 kadın yakalandı
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Evlerden hırsızlık yapan 2 kadın yakalandı

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, kapı kilitlerini kırarak girdikleri evlerden 'göbekçilik' yöntemiyle hırsızlık yaptığı belirlenen Kiraz Y. (25) ile akrabası Şehriban Y. (27) polis tarafından yakalandı.

Evlerden hırsızlık yapan 2 kadın yakalandı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta, kapı kilitlerini kırarak girdikleri evlerden 'göbekçilik' yöntemiyle hırsızlık yaptığı belirlenen Kiraz Y. (25) ile akrabası Şehriban Y. (27) polis tarafından yakalandı. Emniyete götürülen her iki şüphelinin haklarında hırsızlık suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.
Onikişubat Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekipler, Selçuklu Mahallesi'nde Kiraz Y. ile Şehriban Y.'nin sürekli apartmanlara girip çıktığını fark etti. Polis ekiplerince takibe alınan 2 kadın, şüphe üzerine gözaltına alındı. Yapılan kimlik kontrolünde Kiraz Y.'nin 19 suç kaydı bulunduğu ve hakkında 'evden hırsızlık' suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı, akrabası Şehriban Y.'nin de 12 suç kaydı olduğu, 2 ayrı olaydan arandığı ayrıca hakkında 'evden hırsızlık' suçundan  6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.
Öte yandan, 2 şüphelinin kapıların kilit göbeğini kırıh içeri girdikleri evlerde hırsızlık yaptıkları ve bu nedenle 'Göbekçi' diye anıldıkları, en son Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki evin kapı kilidinin göbeğini kırarak hırsızlık yaptıkları iddiasıyla mahkeme tarafından arandıkları belirlendi. Şüphelilerin üzerinden ise kilitlerin göbeklerini kırmak için kullandıkları değerlendirilen çok amaçlı çakı ele geçirildi.
Şehriban Y. ile Kiraz Y., sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


Polis, Kiraz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:04 Kaynak: DHA
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