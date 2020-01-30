Evlerden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Evlerden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Evlerden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Mersin'de jandarma ekiplerinin, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldığı 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Evlerden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Mersin'de jandarma ekiplerinin, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldığı 3 kişiden 2'si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Güzeloluk ile Erdemli ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda çalıntı olan 1 televizyonun ikinci el eşya alım ve satımı yapan bir iş yerinde olduğu belirlendi. Bunun üzerine televizyonu iş yerine satan 4 kişinin kimliğini belirleyen ekipler, şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda şahıslardan 3'ü gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 1 spiral makinesi, 3 av tüfeği, 1 laptop, 1 tablet ve 120 kilogram ceviz ele geçirildi.


Adresinde bulunamayan bir kişinin aranmasına devam edilirken, gözaltına alınan 3 kişi suçlarını itiraf etti. Operasyon sonunda 5 evden hırsızlık ile 1 küçükbaş ve büyükbaş hayvan hırsızlığı olayları aydınlatıldı.


Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Güzeloluk, Jandarma, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:31 Kaynak: İHA
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