Evlerden hırsızlık yapan 3 kadın, kamera görüntülerinden tespit edilip yakalandı - Son Dakika
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Evlerden hırsızlık yapan 3 kadın, kamera görüntülerinden tespit edilip yakalandı

06.08.2022 16:10
Evlerden hırsızlık yapan 3 kadın, kamera görüntülerinden tespit edilip yakalandı

TUNCELİ'de metal aletlerle kapıların dillerini düşürüp girdikleri evlerden değerli eşyaları çalan 3 kadın, kamera görüntülerinden tespit edilip başka bir daireden hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.

TUNCELİ'de metal aletlerle kapıların dillerini düşürüp girdikleri evlerden değerli eşyaları çalan 3 kadın, kamera görüntülerinden tespit edilip başka bir daireden hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Çok sayıda suça karıştıkları belirlenen şüpheliler tutuklandı.

Kentte, evlerden hırsızlık olaylarının artması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu. Çalışmalar sürerken Moğultay Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine kapı dilini düşürüp giren şüphelilerin hırsızlık yaptığı belirlendi. Ekiplerin, saatler süren güvenlik kamerası taramalarında şüphelilerin 3 kadın olduğu, il dışından kente gelip, günübirlik hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Polis ekipleri 3 şüpheliyi, başka daireden hırsızlık yaparken suçüstü yakalayıp gözaltına aldı. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evlerden hırsızlık yapan 3 kadın, kamera görüntülerinden tespit edilip yakalandı - Son Dakika

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